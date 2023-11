Na ruském telegram kanálu, který bývá spojován se jménem bývalého profesora ruské diplomatické akademie MGIMO a PR specialisty Valerije Solověje, se před pár dny objevila zpráva, že ruský prezident Vladimir Putin zemřel na infarkt. Toto problematické sdělení oběhlo celý svět, ale větší rozruch nakonec nevzbudilo. Takových zpráv jsme v posledních letech slyšeli plno. Zajímavější je ale reakce Kremlu na poslední rozruch tohoto typu. Komentář Praha 16:30 2. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimir Putin | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Svalnatý Putin v sedle koně, Putin střílející po tygrovi, Putin v kokpitu ruské stíhačky, Putin v roli pilota ruského hasičského letounu, Putin letící na rogalu jako vůdce hejna jeřábů – taková byla obvykle reakce kremelské propagandy na spekulace o smrti ruského prezidenta na ruských sociálních sítích i ve světových médiích.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Libor Dvořák: Superman Putin a zprávy o jeho smrti

Kreml zkrátka vytrvale dokazoval, že ruský prezident je superman existující zcela mimo kategorie lidských neduhů či dokonce zcela přirozené smrtelnosti, na níž rozhodně není nic sebeméně znesvěcujícího.

Jenže poslední vlna podobných zpráv jako by Kreml skoro nezajímala. Prezidentská kancelář ji blahosklonně přihlíží a vůbec se nesnaží něco vyvracet.

Jak ona, tak i ruské tajné služby moc dobře chápou, jak to všechno báječně funguje: Vladimir Putin se stal těžištěm zbožňování či naopak nenávisti milionů lidí a fáma o jeho smrti je na několik dní odsouzena k tomu, aby byla všeobecně probírána mnohem dychtivěji než situace na Blízkém východě či na Ukrajině.

Zejména v té části světa, kde denně hynou stovky lidí v důsledku války, kterou tento člověk rozpoutal, je totiž jeho smrt očekávána málem toužebně.

Hlavně že žije!

Kdokoli se podílí na šíření konspiračních fám o Putinově zdraví či jeho dvojnících, pracuje na jeho vlastní propagandě. Což se dá doložit hned několika faktory, říká známý ruský publicista Ivan Preobraženskij.

Zaprvé publikací těchto fám dochází k vyloženě manipulativní proměně relevantní každodenní agendy. Pokud podlehneme podobným zvěstem, jsme chtě nechtě nuceni pustit z hlavy to, co je v této chvíli opravdu podstatné, a my jsme donuceni k planým diskusím o podružnostech.

Zadruhé tyto režimem uměle pěstované fejky Putina skoro rehabilitují v očích samotných Rusů. Je starý – a to je fakt, který ruskou veřejnost opravdu znepokojuje. Jenže fámy o jeho smrti začínají vyvolávat vyloženě zcestnou polemiku: Tak vy říkáte, že je starý? Hlavně že žije!

A konečně za třetí: reálné zdraví ruského prezidenta a jeho svity je téma opravdu důležité, protože stav ducha takovýchto lidí v podmínkách diktatury se přímo promítá do zdraví a životů milionů lidí, připomíná pan Preobraženskij.

Nad tím vším bychom se měli zamyslet, kdykoli se začneme opájet představou zázračně mrtvého Putina.

Autor je komentátor Českého rozhlasu