Prezident Putin ví, že Západ se ho docela jednoduše bojí

Když 24. února začínala Putinova válka na Ukrajině, byl ruský sociolog Grigorij Judin jedním z prvních ruských občanů, který šel proti vpádu své země na Ukrajinu otevřeně protestovat do moskevských ulic – i když věděl, jak je to nebezpečné. Skončil za mřížemi a pak v nemocnici. Přesto i nadále zůstává v Rusku a uvažuje o širších souvislostech této války, včetně odpovědnosti západního světa za její vznik.

V článku pro Neue Zürcher Zeitung Judin minimálně část odpovědnosti za zrod tohoto válečného požáru přičítá právě Západu a jeho vůdcům. Jde především o ty politiky, kteří si sice žádnou válku nepřáli, ale bohužel se dál tvářili tak, že s kremelským režimem je přece možné „normálně obchodovat“.

Podle pana Judina si stačí připomenout, jak uvažují třeba Gerhard Schröder, Francois Fillon či Karin Kneiselová. Tito lidé rozhodně nejsou žádní krvelační vrahouni a nikdo z nich si nepřeje, aby Ukrajinci strádali. Oni si jen chtějí dobře žít a mít od všeho a všech svatý pokoj. Oni chtějí, aby válka co nejrychleji skončila a vrátil se „běžný život“ – takový, ve kterém se dají nasekat velmi obstojné peníze a přitom zůstat váženým člověkem.

Západ vzorem

Sociolog Judin připomíná, že Vladimir Putin až příliš dobře pochopil, jak funguje současný svět, poznal jeho slabá místa i všemocné páky, kterými se vše tak snadno usměrňuje. V Rusku samotném vybudoval radikální variantu moderního neoliberálního kapitalismu, kde vše řídí lačnost a nejvyšší mírou zdaru je osobní prospěch. Příkladem mu podle Judina byl Západ.

Putin se přitom nevynořil zničehonic ze sibiřské tajgy. Když si uvědomil, co okolnímu světu vládne, zkorumpoval politiky z desítek zemí, které kooptoval do správních rad ruských státních podniků a zcela bezostyšně se s nimi dělil o peníze včetně těch vskutku krvavých, je mu v tuto chvíli jasné, že dnes má pádný důvod tyto lidi považovat za slabochy. Velmi rychle porozuměl také další pravdě, kterou si osvojili vládci tohoto světa: „Když se něco nedá koupit za peníze, znamená to, že jsme těch peněz nabídli málo…“

Vlastní zisky

Podle Judina se v četných velmi mocných západních kruzích o válce na Ukrajině v podstatě nemluví. Zato jako červený hadr býka dráždí sankce, které tyto lidi nutí vlastníma rukama omezovat své zisky na ruském trhu. A zatímco v amerických a britských společnostech se tato nespokojenost tutlá, v Německu a zejména ve Francii řada lidí zcela otevřeně mluví o tom, že nechápou, co mají společného s válkou na Ukrajině a proč by kvůli ní měli přicházet o své peníze.

V této atmosféře, do které ruský prezident velmi dobře vidí, pak Putin mohl před zástupci Státní dumy ve čtvrtek pronést i tato slova: „Tohle na Ukrajině ještě nic nebylo. Jestli chce NATO s námi bojovat přímo, ať to zkusí, oni jsou ale ochotni válčit nanejvýš do posledního Ukrajince!“ Ruský prezident zkrátka dobře ví, že Západ se ho docela jednoduše bojí.

