Putin vzkřísil mučení jako normu vyšetřování

V lednu 1939 Josef Stalin ve speciálním šifrovaném telegramu adresovaném sovětským stranickým orgánům a tajné službě NKVD, vyjádřil nespokojenost s tím, že se někteří činitelé snažili vyhýbat mučení jako metodě vyšetřování. „Použití fyzického působení v praxi NKVD bylo uvolněno počínaje rokem 1937 na základě povolení ÚV VKS(b)," stálo v telegramu. Komentář Moskva 16:30 13. dubna 2024

Archivy odhalily Stalinovy vlastnoruční pokyny na protokolech výslechů. Například 13. září 1937 nařídil lidovému komisaři vnitra Nikolaji Ježovovi: „Zmlátit Unšlichta za to, že neprozradil agenty Polska v regionech“.

Dne 2. září 1938 na Ježovově zprávě „o záškodnictví v gumárenském průmyslu“ Stalin poznamenal: „NB (zmlátit Waltera)“.

Až do Stalinovy smrti v březnu 1953 bylo mučení běžné. Vůdce připomínal, že čekisté vykonávají „hrubou mužickou práci“, žádal, aby „odložili bílé rukavičky“, a uváděl jako příklad prvního šéfa Čeky Felixe Dzeržinského, který se podle něj nevyhýbal špinavé práci a měl speciální lidi určené pro fyzické mučení vyšetřovaných.

Nikita Chruščov později vzpomínal, že Stalin v jeho přítomnosti žádal, aby lékaře, které začátkem 50. let nechal zatknout jako předstupeň židovských pogromů v režii Kremlu, uvrhli do želez a nelítostně mlátili.

Chruščovovo odhalení Stalinových metod vedlo k zrušení úředního povolení mučit vyšetřované a vězně. V neveřejné podobě se tyto metody udržely dlouhá léta, ale nebyly veřejně schvalovány.

Součást války proti Západu

Dokonce v roce 2019, kdy v horní komoře ruské Dumy oznámil tehdejší generální prokurátor Jurij Čajka, že mučení jako způsob zacházení s vězni praktikuje více než polovina ruských regionů, dodal, že kvůli tomu bylo zahájeno 50 trestních stíhání viníků.

Prudká změna úředního přístupu a návrat ke Stalinovi nastaly před několika týdny. Režimní média zařadila záběry se zadrženými Tádžiky, které Kreml označil za strůjce teroristického útoku v moskevském Crosus City Hallu.

Záběry obsahovaly uříznutí ucha jednoho ze zadržených a nucení, aby ho snědl. Také se použilo mučení elektrickým proudem na genitáliích.

Je to otevřenější postup než za Stalina, kdy to nesmělo být veřejné. Putinův režim na někdejšího diktátora navazuje a okatě zdůrazňuje svou krutost. „Vždyť průměrný ruský obyvatel, který stalinismus sám nezažil, má tyto praktiky v oblibě,“ napsal ruský politolog v exilu Alexandr Baunov.

Režim podle něj zavádí nové procesní normy, které normalizují mučení jako metodu a doznání jako hlavní důkaz. Veřejnost musí souhlasit. Protestní hlasy, které se ozvaly, byly okamžitě označeny za soucit s teroristy.

Jde o součást války, kterou Rusko vede proti Západu, napsal Baunov a dodal: „Jestliže je Západ proti mučení, doznání před kamerou, zvláštnímu režimu vyšetřování, my to uděláme obráceně. Toto všechno zavedeme, budeme na to pyšní a zlákáme do našeho kolchozu jiné režimy, které unavilo tradiční soudnictví.“

Autor je komentátor serveru novinky.cz