V Rusku se píše o putinismu jako o světové ideologii budoucnosti

„Cizí politici připisují Rusku vměšování do voleb a referend na celé planetě. Ve skutečnosti je to ještě vážnější: Rusko se vměšuje do jejich mozků, načež neví, co mají dělat s vlastním pozměněným vědomím,“ napsal Surkov.

Podle něj má putinismus jako hlavní náplň vojenské a policejní funkce. Oporou tohoto zřízení je pak „hlubinný lid,“ který se neukazuje na povrchu společnosti, ale žije v hlubinách.

Dvě pětiny mladých Rusů by rády emigrovaly. ‚To není až tak moc,‘ říká Putinův mluvčí Číst článek

To je podle Putinova pomocníka „gigantická supermasa“, která stmeluje národ a tlačí ho k rodné hroudě, aby elity nepokukovaly po zahraničí. Putinismus je spojení Putina s hlubinným lidem: „V novém systému jsou všechny instituce podřízeny základnímu úkolu a to vzájemné důvěrné komunikaci nejvyššího vládce s občany.“

SuperPutin

Na Surkova zareagoval známý ideolog Alexandr Dugin. Podle něj je Putin pouze kompromisní postava a později bude jeho model nicotný. Dugin tvrdí, že lid žádá naplnění dvou základních směrů: vlastenectví a sociální spravedlnosti. Elity pak vyznávají demokracii a svobodu kapitálu.

Dugin píše, že je zapotřebí exemplárních represí proti elitám. Mají být mnohem obsáhlejší a nemají mít dílčí ráz: „V budoucnosti nepotřebujeme putinismus, který není možný, ale cosi mnohem důslednějšího, mocnějšího, důkladnějšího a systémového. Má to být svého druhu SuperPutin, v němž budou pokračovat jeho hrdinské rysy, ale zároveň budou překonány jeho slabiny a omyly.“

Brýle a oddělený internet

Ve stejném týdnu zveřejnil autorský sloupek také premiér Dmitrij Medvěděv. Popisuje hospodářské úkoly, které podle něj má plnit země v nejbližším období. Klade důraz na vlastní síly, volá po rozvoji domácích technologií a zlepšení situace obyvatelstva.

Zároveň zdůrazňuje nutnost zapojení Ruska do globální ekonomiky a dští oheň a síru na nepojmenované cizí síly, které jsou údajně proti tomuto procesu.

Souběžně s tímto sloupkem schválila Státní duma v prvním čtení návrh zákona, který by umožnil státu globální kontrolu nad ruským internetem s případným odpojením od celosvětové sítě. Jedním z poslanců, kteří tento zákon navrhli, je Andrej Lugovoj, obviňovaný z vraždy Alexandra Litviněnka v Londýně.

Ve stejnou dobu oznámil moskevský magistrát, že pro městskou policii objedná brýle s virtuální realitou, které dokážou odhalovat nežádoucí osoby. Ruské vnitro již tyto brýle používá pro identifikaci politických aktivistů.

Surkov ve svém článku tvrdí, že putinismus je založen na důvěře hlubinného lidu k nejvyšší moci. Putinovi však v nedávném průzkumu agentury VCIOM důvěřovalo jen 32,8 procenta respondentů. Podle čerstvého průzkumu agentury Levada Centr pokládá nejvyšší vedení Ruska za lidi, kteří mluví pravdu, pouze 12 procent dotázaných.