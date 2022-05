Putinův projev nejtrefněji komentoval Joe Biden

Zcela mimo realitu se viditelně ocitl ruský prezident Vladimir Putin, což naposledy prezentoval ve svém projevu k oslavám Dne vítězství na Rudém náměstí v Moskvě. Plně se totiž soustředil na současnou válku na Ukrajině, respektive na její obhajobu. Komentář Washington/Moskva 10:29 12. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský prezident Vladimir Putin přednesl projev u příležitosti 77. výročí Dne vítězství | Zdroj: Profimedia

Tváří v tvář jeho argumentaci normální člověk nestačí žasnout: Není to tak, že Rusko nevyprovokovaně zaútočilo na údajně bratrskou Ukrajinu – ono jen reagovalo na nebezpečí chystané agrese Severoatlantické aliance, jejíž hlavní zbraní měla být právě Ukrajina.

Putinovi je zřejmě úplně jedno, že něčemu takovému dnes může věřit jen, pravda, docela podstatná část jeho vlastního národa, zmanipulovaná propagandou, za niž by se nemusel stydět ani Josef Goebbels. Propagandou, která dnes a denně od rána do noci předestírá prostému Rusovi obraz země, která se podobá obležené pevnosti a má tedy plné právo se bránit.

Propagandou, která je tak účinná, že onen prostý Rus těmto zjevným pitomostem často zcela bezvýhradně věří… A když už jsme u toho Goebbelse – dnešní Rusko zkrátka až nápadně připomíná Hitlerovo Německo 30. let minulého století.

Zinkoví chlapci

Pokud někdo očekával, že Putin oficiálně vyhlásí na Rudém náměstí Ukrajině válku či všeobecnou mobilizaci v Rusku, nedočkal se. Důvody jsou celkem zjevné.

Těžko řádnou válkou pojmenovat konání, jemuž sám Putin v souladu s poučkou, že pro diktátora, ale dnes i válečného zločince a masového vraha, je důležité umět věci označovat jinými jmény. Ruský prezident proto válce na Ukrajině říká „zvláštní vojenská operace v Donbasu“ (byť jeho rakety dopadají třeba i na Lvov na úplně opačném konci země).

S mobilizací to také není nejsnadnější. Zaprvé by něco takového mohlo signalizovat, že Rusko nejenže válčí, ale že jeho armáda v současné podobě na toto Putinovo vpravdě šílené a zbytečné dobrodružství nestačí. A zadruhé by i pro Rusy Putinovi bezvýhradně věřící znamenala, že oni mobilizovaní by se z Ukrajiny do vlasti mohli vracet v podobě smutně proslulého „nákladu 200“, což byl oficiální kód pro zinkové rakve s padlými už z Afghánistánu a později i třeba z Čečenska.

Nositelka Nobelovy ceny za literaturu Světlana Alexijevičová témuž fenoménu už v názvu jedné ze svých slavných knih říká „zinkoví chlapci“.

Největší problém současné ukrajinské války v noci na úterek trefně pojmenoval americký prezident Joe Biden, který prohlásil, že Putin ze šlamastiky, kterou sám vyvolal, „nemá východisko“ a že americká nejvyšší místa se v současné době zabývají nalezením odpovědi na otázku co s tím.

Doplníme-li tento výrok názorem šéfa CIA a bývalého amerického velvyslance v Rusku Williama Burnse, že „Putin si myslí, že tuto válku nesmí a nemůže prohrát“, je obrázek, doufejme, prozatímní nemožnosti situaci kolem Ukrajiny vyřešit víceméně úplný.

Autor je komentátor Českého rozhlasu