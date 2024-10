Quadrobers zakázat, samopaly vytáhnout, vzkazuje Kreml ruským dětem

Když se setkají dva ministři zahraničních věcí, co asi tak mohou probírat? Snad každého napadne, že by to mohly být záležitosti vzájemných vztahů jejich zemí, bezesporu také situace v regionu, pokud ho obě země sdílejí, a samozřejmě světová bezpečnost. Tak podobný kvíz by nikdo z vás v případě ministra zahraničí Ruské federace Sergeje Lavrova nevyhrál.

Moskva 6:30 12. října 2024