Drama s názvem sněmovna a Rada ČT

Expozici, tedy uvedení do děje, najdeme v zákoně o České televizi, v paragrafu 8, který říká, že do působnosti Rady náleží a) jmenovat a odvolat generálního ředitele.

Druhá část představuje kolizi, v našem případě způsob nominace členů. Místo špičkových a kompetentních lidí, tedy profesorů mediálních studií, bývalých šéfredaktorů či mediálních právníků, jako tomu bývá v zahraničí, sněmovna volí loajální kandidáty, u kterých je předem zřejmé, že budou hlasovat pro odvolání ředitele, který nejvíce vadí ANO, SPD a KSČM.

Krize, jako třetí část klasického dramatu, přichází v okamžiku, kdy se ve sněmovně opozice snaží všemi prostředky zabránit tomu, aby došlo nejen k odvolání ředitele dovolbou posledních čtyř radních, ale i vyhození nejzkušenějších profesionálů, jako jsou Nora Fridrichová, Václav Moravec, Marek Wollner či Jakub Železný.

Před katastrofou právě stojíme

Kvůli obstrukcím opozice se již několik týdnů dovolba odsouvá. V ten moment přišla nejsilnější parlamentní strana ANO s nápadem, že by při výběru nových radních měla panovat dohoda s opozicí. Této části dramatu se říká peripetie.

Jenže ani tento obrat nepřinesl změnu, v posledních dnech měl být zveřejněn výsledek voleb ve středu, pak v pátek a nyní je odložen až na dobu za čtrnáct dní.

Rada České televize má mít po dovolbě 15 členů a pro odvolání ředitele musí hlasovat nejméně 10 radních. Z dosavadních jedenácti se zdá být zřejmé, že proti by mohli hlasovat jen tři a ze čtyř nových radních by proti mohl být zřejmě nanejvýš jeden hlas.

Pak by ředitel byl snadno odvolatelný, zvlášť když i expert, který má posoudit střet zájmů generálního ředitele, má vazby na bývalou stranu Suverenita-Blok Jany Bobošíkové, u které pracuje nejagilnější radní Hana Lipovská.

Závěrečná fáze dramatu má název katastrofa a před ní právě stojíme. Dojde-li k odvolání ředitele Petra Dvořáka, padne celá řada trestních oznámení, a sice kvůli nezákonnému odvolání Dozorčí komise Rady ČT.

Senát si zároveň nechal udělat analýzu způsobu, jakým se dostali nominanti do Rady České televize, a došel k závěru, že tři z nich měli být vyřazeni.

Pavla Černockého vyslal do volby spolek Liga Libe, Jaroslav Kravka získal nominaci od organizace Pétanque club Brněnští draci a Karla Nováka navrhl Nadační fond Filantia.

Autoři analýzy ověřili, že žádný z nich neodráží veřejný zájem požadovaný zákonem, a proto se i touto skutečností bude asi zabývat soud. Stejně jako nesmyslnými obviněními Hany Lipovské, že ředitel ji ohrožoval na životě a tak dále.

Pakliže se tato trestní oznámení dostanou před soud a ten dá žalobcům za pravdu, všechna rozhodnutí orgánů, o nichž tito lidé hlasovali, budou neplatná. Bohužel na to bude veřejnost čekat několik let, a to už současné politické garnituře bude jedno, neboť nebude u moci.

Autor je publicista