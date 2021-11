Vondráček získal ve sněmovně neočekávaně silnou pozici. Může teď zatápět Blažkovi i celé koalici

Bývalý předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) nebyl novým poslancům dost dobrý na to, aby se stal jejich místopředsedou. Ve volbách opakovaně neuspěl například s poukazem na jeho dřívější nevhodné chování v prostorách sněmovny, kde také jednou v noci zpíval a hrál na kytaru. Všech dvacet členů ústavně právního výboru si jej ale ve stejný den, kdy znovu propadl v místopředsednické volbě, jednohlasně zvolilo svým předsedou. Komentář Praha 14:30 27. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček z ANO | Foto: Milan Malíček/Právo | Zdroj: Profimedia

Vondráček tedy už k nejužšímu vedení současné sněmovny patřit nebude, získal ale funkci, která může být nejen politicky, ale rovněž mocensky a dokonce i právně daleko významnější.

Jan Januš: Radek Vondráček získal ve sněmovně neočekávaně silnou pozici. Může teď zatápět Pavlovi Blažkovi i celé koalici

Ústavně právní výbor sněmovny totiž není žádným odkladištěm vysloužilých politiků, které je třeba upíchnout do nějaké té funkce. Naopak patří ve sněmovně k těm vůbec nejvýznamnějším, na jehož půdě se precizují zákony, posouvají se třeba i do úplně nových rozměrů, nebo se jim naopak také mnohdy vystavuje prakticky definitivní stopka.

Ústavně právní výbor je sněmovním protipólem ministerstva spravedlnosti, kterému dokáže také významně politicky zatopit. Třeba když káral tehdejšího ministra Roberta Pelikána (ANO), že nechodí na jeho jednání.

Výbor zkrátka není druhou ligou a obzvláště to platí pro ten současný.

Schází se v něm třeba dvě bývalé ministryně spravedlnosti, totiž Helena Válková a Taťána Malá (obě ANO), bývalý ministerský náměstek Pavel Staněk (ODS), první děkan plzeňských práv Vladimír Balaš (STAN). Ale také obzvláště silní resortní hráči Marek Benda (ODS) a Jakub Michálek (Piráti), kteří jinak povedou poslanecké kluby svých stran.

Byť jsou některá ze zmíněných jmen kontroverzní, o jejich politické síle není možné pochybovat.

Poražený Marek Benda

Je tak zcela zjevné, že pro Radka Vondráčka nejde o prohru. Naopak obsazuje fakticky důležitější post, než kdyby zasedl na jedné z místopředsednických židlí na sněmovním empajru.

A prohra to není ani pro ústavně právní výbor, jehož schůze a jednání může advokát Vondráček, obohacený o čtyřleté zkušenosti šéfa celé sněmovny, obratně posouvat.

Majstrštyk je to rovněž pro Vondráčkovo domovské hnutí ANO, které může jeho prostřednictvím torpédovat záměry příštího ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS).

Na druhou stranu, ani Blažek se nemusí příliš bát. S Vondráčkem se dá jednat, a i když je podobně jako mnozí jeho straničtí kolegové mistrem demagogie a vykrucování, neznamená to automaticky, že v ústavně právním výboru bude dělat jen politiku.

Ve svém důsledku jsou poraženými naopak zmínění poslanci stran vládní koalice. Zvláště Marek Benda, který stál v čele výboru v posledních čtyřech letech, chtěl zcela jistě z aktuálního rozdělování pozic vyjít lépe, než vyšel.

Oprávněně si myslel na post předsedy Poslanecké sněmovny, mohl být také ministrem spravedlnosti a mohl také alespoň zůstat právě šéfem výboru.

Svým způsobem je to pro Bendu první osobní prohra v jeho desítky let trvající sněmovní kariéře. Daleko výš si myslel rovněž Jakub Michálek, ten by ale byl, soudě z jeho dosavadních výroků, příštímu ministrovi spravedlnosti daleko tvrdším protivníkem, než bude Vondráček.

A to bez ohledu na to, že by byl z jedné vládní koalice. I pro tu je tak Vondráčkova volba vcelku optimálním výsledkem.

Autor je šéfredaktorem magazínu Lawyers & Business