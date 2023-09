Tiché víno nadále dosti politicky hlasité

Co se týče povědomosti o odborné terminologii, sehrál boj o tzv. tiché víno svou úlohu. Ti, co dříve mysleli, že popíjí prostě víno, nyní vědí, že je tiché. Politicky už je to horší. Dozvěděli se také, že se z něj na rozdíl od všech jiných alkoholů neodvádí žádná spotřební daň. A že při nákupu lahví vína označených logem se dá uplatnit daňová úleva i při dani z přidané hodnoty. Komentář Praha 16:30 4. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká republika není úplně vinařskou velmocí a ve světě ji znají spíše jako velmoc pivovarnickou, přičemž daň na pivo se normálně platí (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Stát tak podporuje vinaře, kteří v některých regionech jsou součástí místní kultury, s vlivem na podobu krajiny. Asi by to bylo v pořádku, kdyby stát měl prostředků nazbyt a zvědavě se rozhlížel, které bohulibé ještě aktivity podpořit.

Jenže situace je opačná, současná vládní koalice naopak hledá, kde by se dalo ušetřit a jak zvýšit příjmy. Proto je na místě otázka, proč je právě jedna skupina podnikatelů takto štědře podpořena.

Dalším argumentem je, že okolní státy a vinařské velmoci též po vinařích nevymáhají spotřební daň. I tento argument má jistě svou váhu. Jenže Česká republika přece jen není úplně vinařskou velmocí a ve světě ji znají spíše jako velmoc pivovarnickou, přičemž daň na pivo se normálně platí.

A to byly též snahy pivovary podpořit, jakoby pod vlivem legendárního filmu Postřižiny. I ony totiž patří k místní kultuře.

Poslední proti je v nákladech na výběr takové daně. To je ale poněkud zveličené, každý daňový subjekt má s daněním nějaké náklady a zrovna pivovarníci se usmáli, také oni museli zvládnout příslušnou administrativu.

O nové dani se bude jednat

Kolem možného zařazení nové daně pro vinaře se strhl velký poprask a byla trochu smůla, že to zasáhlo ještě bývalého ministra zemědělství Zdeňka Nekulu (KDU-ČSL), kterého schopnost komunikace ocenili sami jeho straničtí kolegové později tím, že ho raději vyměnili. A jsme u KDU-ČSL, která zachování nulové daně stále garantuje. Je to právě její politické krytí, které z toho dělá velké vládní téma.

Nyní nový ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) uznal, že asi nevypadá úplně dobře, když v časech úspor hájí jeho strana takovou výjimku, přece jen pro výrobce alkoholu. Obzvláště je to pikantní při srovnání s diskusemi o daňovém zařazení jiných důležitých produktů. A tak se zřídila komise a bude se jednat, i když ne už v rámci daňového balíčku. K nějakému zdanění možná dojde.

Lobbismus

Jevilo by se zvenku, že Česká republika musí být požehnanou zemí, když její vládní koalice tolik jedná o víně, a dokonce zřizuje na to zvláštní orgán. Jde ale spíše o míru stranického lobbismu. Ono se totiž zdá, že i lidovci vážně uvažují, jestli jim zastávání se vinařů spíše prospívá nebo škodí, a to za situace, kdy samostatné volební preference kriticky klesají.

Daňové zvýhodnění nějaké činnosti je totiž sice na jedné straně čisté a nezpochybnitelné, ale zároveň maximálně plošné. Daňových výjimek mohou využít malé firmy, ale také firmy velké, včetně těch, které vína ani nevyrábějí, ale dovážejí.

Stejně jako se vede diskuse o DPH pro knihy, noviny, časopisy, které původně vláda hodlala zdanit trojí sazbou, když se ještě v opozici titíž politikové smáli různým DPH na pivo. Vedle tiskovin vysokých kvalit se zvýhodnění týká i těch komerčních.

Jediným řešením by asi byla jiná možná podpora místním podnikatelům. Je to sice spojeno zase s odlišnými problémy, ale rozhodně spravedlivější.

Autor je komentátor Českého rozhlasu