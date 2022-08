Co se zpočátku jevilo jako komunální kauza, jež dostihla předčasně dospělé hnutí Starostové a nezávislí, se nyní vyvinulo v možné bezpečnostní riziko pro celou zemi. Teď už nejde jen o to, zda k růstu Starostů a lobbisty Michala Redla docházelo zásluhou vzájemné symbiózy, nebo šlo jen o náhodný souběh daný Redlovými vazbami na Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka a později i Petra Hlubučka. Komentář Praha 16:30 13. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vít Rakušan | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zprávy o Redlových kontaktech s Petrem Mlejnkem, jehož ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan 8. července jmenoval do funkce ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace, čerstvě budí otazníky, zda Mlejnek není expert nejen na získávání, ale i na rozdávání informací.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Lukáš Jelínek: Rakušan dál nahlodává důvěru ve STAN, ale hazarduje i s bezpečností země

Rakušan o Mlejnkových schůzkách s Redlem věděl – a i tak si jej vybral. Ptejme se, zda přes to, anebo právě pro to. Pro druhou možnost hovoří vliv, který Redl na Starosty měl. Ale i kdyby Rakušan byl bělostný jak lilie a Mlejnkovy vazby na Redla pouze amatérsky podceňoval, nešlo by o dobrou zprávu.

Mlejnek se prý s Redlem potkával v době, kdy sám působil v soukromé firmě, jež se ucházela o veřejné zakázky a jejíž někteří manažeři byli mimochodem trestně stíhaní. Redl mu ale legálně nápomocen být nemohl, byl totiž už v roce 2008 zbaven svéprávnosti, což zahrnuje i nemožnost podnikat. To bylo Mlejnkovi buď jedno, což by nic hezké nevypovídalo o jeho vztahu k zákonům, anebo to nevěděl.

‚Situace je vážná.‘ Jestli Fiala neodvolá Rakušana, vyvolá ANO hlasování o nedůvěře vládě, napsal Babiš Číst článek

V tom případě by nešlo o pěknou vizitku muže, který má dnes za povinnost získávat pro stát informace. Ba co víc, Redlova družina se podle protokolů z vyšetřování pokoušela Mlejnka, jemuž dala přezdívku „Plukovník“ a jenž se pohyboval ve vlivných kruzích, informačně vytěžovat.

Hon na čarodějnice? Ne

Od vlády den co den slýcháme, jak vážná je mezinárodněpolitická a bezpečností situace. Válka na Ukrajině klade nebývalé nároky na diplomaty, vojáky i zpravodajce. Je za takových poměrů moudré, aby rozvědce velel člověk zapletený, byť třeba bez trestněprávního dosahu, se zločineckou skupinou? Nakolik je únosné Mlejnkovo pendlování mezi výslechy na Generální inspekci bezpečnostních sborů a jednáním Bezpečnostní rady státu?

Je jedno, jestli je Mlejnek namočený, nebo jen neopatrný či naivní. Na tak citlivém místě nemá co dělat. Vždyť k tomu, aby se poroučel šéf České pošty Roman Knap, stačilo jeho jediné setkání s Redlem. Ovšem Mlejnek jich přiznává mnohem víc.

Když si ministr Rakušan stěžuje na „hon na čarodějnice“, zapomíná, že tady už nejde o konkrétní jména a schůzky, nýbrž o nezpochybnitelnou zpravodajskou infrastrukturu a bytostné zájmy České republiky. Souběh nekompetentního šéfa špionů a ministra vnitra za hnutí, jehož špičky byly s nenechavým lobbistou jedna ruka, zadělává na průšvih celé vládě.

Když pomineme povinný opoziční pokřik, tak vysvětlení žádají od Rakušana koaliční partneři, premiér jej povolal na kobereček a ve sněmovně se chystají speciální schůze bezpečnostního výboru a komise pro kontrolu rozvědky.

Problém pro hnutí i vládu

Nic z toho, co se děje, tajné službě neprospívá. O ní se má mlčet, nikoli mluvit. A stane-li se středem pozornosti, jakmile nastoupí nový ředitel, je to špatný start.

Třeba je všechno jenom náhoda a Rakušan pouze udělal chybu, kterou si zpětně odmítá přiznat. Místo toho hází odpovědnost na Národní bezpečností úřad, jenž Mlejnkovi – pro mnohé překvapivě – udělil prověrku na stupeň tajné.

Jisté ale je, že sám tím přitížil jak svému hnutí, jehož preference už zamířily pod pět procent, tak vládě, která se potřebuje odstřihnout od nepříjemných afér a naplno řešit komplikovanou bezpečností a ekonomickou situaci.

Autor je politický analytik