Rakušan tam v Karviné

Těžko vzpomenout, kdy takřka jednohlasně a také médii skoro napříč znělo rčení o „jámě lvové". I když na pondělní setkání předsedy Starostů s občany v karvinské pivnici by se hodilo spíš jiné úsloví týkající se „krále zvířat". Totiž o vložení hlavy do lvího chřtánu. Komentář Karviná 6:29 25. ledna 2024

Prastarému cirkusovému chef-d'œuvre se totiž neoddiskutovatelný risk Víta Rakušana spíš podobá. Už proto, že jako někdejší cirkusoví krotitelé do toho šel sám od sebe, kdežto starozákonní prorok Daniel byl mezi lvy uvržen.

A kdo viděl nebo slyšel aspoň kousek záznamu prvé z jeho debat pod heslem „bez cenzury“, byl jistou divokostí a jednostranností ze strany účastníků asi překvapen. A jelikož se mimo jiné skandovalo „demisi, demisi“, bylo zřejmé, že přítomní už byli na nějakém protivládním mítinku nebo jej pozorně sledovali.

Zněl ovšem i pískot a nadávky do fašisty, což má samozřejmě souvislost s Ukrajinou a kremelským pohledem na ni. A tak dále. Půda to tedy byla pro ministra vnitra a vicepremiéra vlády v těchto končinách obzvlášť nemilované hodně horká.

Hojní a napružení

A na takové hodlá Rakušan vstoupit v příštích týdnech ještě sedmkrát v regionech, kde se STANu ani vládním stranám nevede, zato opozice tam jen kvete. A jelikož cyklus názvem přímo oslovuje odpůrce pětikoalice, ti se, jak vidno z pondělku, dostaví v hojném počtu a dostatečně napruženi.

Organizátoři možná čekali o něco víc osob se zájmem o věcnou diskusi. Nicméně Rakušan to celé srdnatě ustával a za odvahu i rozvahu je také chválen. Podobné to ovšem může čekat i na příštích štacích, včetně závěrečné opět na Ostravsku v Havířově. Podle jeho následné reflexe pro něj byla premiéra poučná, přímo se prý dozvídá, co občany v opomíjených končinách republiky nejvíc trápí.

Ale podobné, jako přišli do karvinské pivnice, asi těžko přesvědčí o něčem víc, než že se neobává setkání s nimi. A snad i že bude vládním kolegům o potížích takových lokalit referovat. Voliče mezi nimi nezíská, maximálně určitý respekt. A osobní setkání jistě částečně obrušuje ostré hrany. Což není tak málo.

Přijde poznání?

Stejně jako snaha ukázat široké veřejnosti, že se Starostové zajímají nejen o své sympatizanty. Připomíná to výjezdy prezidenta Pavla do končin, které ho spíše nevolily a ve kterých je nakonec vcelku pozitivně přijímán. To ale tak docela srovnávat nelze, neboť hlavu státu lidé vnímají jinak než představitele vlády, kreslené opozicí neustále v nejčernějších barvách.

Jestli bude Rakušan na konci března jaksi „moudřejší“ a co z toho pro něho poplyne, nad tím zůstává poměrně velký otazník. Zatím je pouze jasné, že pomyslné strkání hlavy do lví tlamy bude pokračovat a že Rakušan si od něho – pro někoho asi naivně – slibuje určité poznání. A ovšem, už teď vzbuzuje uznalé přikývnutí, které se na počátku trojnásobně volebního roku počítá.

Autor je komentátor Českého rozhlasu