„V Moskvě, kde žijí stovky tisíc Ukrajinců a Tatarů, Kyrgyzů a Uzbeků, Číňanů a Němců, nenajdeš s lucernou za bílého dne nic v jiných jazycích kromě té ubohé odpadní ruštiny, kterou teď mluví a píše tato země. Z tohoto jazyka odstranili překvapení: sakra, vždyť svět je obýván chytřejšími a lidštějšími jedinci než já a moji krajané, jak je to možné? Jak jsem se dostal až sem? Proto, že žiju v impériu a velmoci? Právě naopak: protože to není impérium ani velmoc, ale řádně zdivočelá země.“

Hon na ruského profesora v duchu prorežimní xenofobie

Tento post se stal jednou z největších událostí ve veřejném prostoru. Gusejnov začal dostávat výhrůžky fyzickým násilím, kdy mu psali, že se má připravit na popravu cepínem. Naplno se rozjely xenofobní útoky. K tomu řekl: „Hned se začalo předhazovat, že jsem Ázerbájdžánec, a pak se zjistilo, že mám židovskou mámu a že vůbec jsem cizák. Jak si dovoluje někdo takový mluvit o ruštině?“

Feudalismus s jadernými zbraněmi v ruce

Nepřímo zaútočil na profesora také prezident Vladimir Putin, jehož filipiku o blíže neurčených „jeskynních rusofobech“, kteří nenávidí ruský jazyk, pochopili příjemci jako adresovanou Gusejnovovi.

Hned se sešla etická komise Vysoké školy ekonomické a Gusejnovova vyjádření jednohlasně odsoudila jako „nejednoznačné názory“ a „nepromyšlené a nezodpovědné výroky“. Komise profesorovi uložila, že se má omluvit, ačkoli nedodala komu. Gusejnov, který je momentálně mimo Rusko, to odmítl.

Na obranu svobody projevu se ale postavilo dost lidí zvučných jmen. Otevřený dopis adresovaný vedení Vysoké školy ekonomické podepsaly desítky vědeckých pracovníků, kteří na VŠE pracují. Uvedli, že pověst školy mnohem více poškodilo usnesení její etické komise než Gusejnovovy výroky.

Další protestní dopis podepsalo několik set spisovatelů, filologů a novinářů. Mimo jiné sdělují: „Mohlo by se zdát, že sovětská tradice přinucovat ty nejvýraznější a nejtalentovanější k veřejnému pokání před stranou a lidem se stala minulostí. Ale ve skutečnosti je to jinak.“

Andrej Kolesnikov z Carnegie Center Moscow napsal, že se v Rusku v poslední době objevily enklávy vzdělanosti, která je v očích státu příliš vysoká, což hrozí režimu narušením jeho základů. Šéfredaktor rozhlasové stanice Echo Moskvy Alexej Venediktov postřehl, že slovník usnesení etické komise je téměř totožný se slovníkem stalinských katů vědy a umění konce 40. let minulého století.

Známá publicistka Jevgenije Albacová řekla: „Pokud od zítřka začnou lidi zavírat za slovo a za vědeckou diskusi, přímou odpovědnost za to ponese vedení VŠE.“ Albacovou ale současný stav nepřekvapuje: „Je to feudalismus s jadernými zbraněmi v ruce. Toto by měla být charakteristika současného režimu v Rusku.“

