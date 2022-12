Tak špatně ještě nebylo, říká analýza

Náhlý propad ve mzdách způsobí v příštích dvou letech „růst počtu krádeží, nárůst rozvodů, zhoršení vnímaného zdravotního stavu, přibývání sebevražd, zvýšení podílu mladistvých mimo školu i zaměstnání, vyšší spotřebu alkoholu a snížení důvěry ve vládu,“ napsal analytik.

Skutečně, s takovou vyhlídkou je nejlepší utlumit vědomí s pomocí návykových látek a pak jít vymlátit okna na vládu.

Na obdobné zprávy si už člověk zvykl reagovat nevěřícím úsměvem a mávnutím ruky. Někdy ovšem nastává čas uvést věci na pravou míru. Česko tedy neprochází příjmovou katastrofou historických rozměrů, jak tvrdí analytik Cyrrusu, tisková agentura a po ní vlivná internetová média.

Je sice pravda, že pokles reálné mzdy ve třetím čtvrtletí letošního roku proti třetímu čtvrtletí roku 2021 hledá těžko srovnání mezi zeměmi Organizace pro hospodářskou spolupráci i v historii České republiky. Na druhé straně však platí, že ve třetím čtvrtletí minulého roku rostly mzdy nejrychleji ve srovnání s celým OECD i s českou historií.

Víc než zločin

Dobrá zpráva se sice týká čisté mzdy, která se zvýšila díky zrušení superhrubé mzdy, ovšem z pohledu zaměstnanců jde o čistou mzdu v první řadě.

Po sečtení dvou posledních let jsme tedy někde na průměru ostatních vyspělých států i své historie a v tomto kontextu se vlastně nic nestalo. Přesto informace publikovaná bez vědomí souvislostí může šířit děs a hrůzu. Je to víc než zločin nebo fake news, je to chyba – dalo by se říct s využitím citátu Napoleonova ministra zahraničí Talleyranda.

Uvádět společnost do deprese se stalo populárním sportem. Není to dlouho, co v médiích proběhly titulky, podle kterých energie v Česku zdražují nejrychleji v Evropě. To ovšem platí pouze ve srovnání letošního jara s jarními měsíci minulého roku.

Pokud si ovšem člověk opatří od Eurostatu data z letošního října a srovná je s rokem 2020, tedy s obdobím, kdy ještě energie nezačaly zdražovat, pak zjistí, že náklady na energie pro domácnosti vyrostly v Česku nejpomaleji z Evropské unie, samozřejmě také díky započtení úsporného tarifu. O tom však dosud jediný článek neinformoval. Tak by se dalo pokračovat.

Hrát si s čísly je zábava a docela snadno lze s jejich pomocí vyrobit titulek, pokud možno katastrofický, aby ho bylo možné prodat vyděšeným čtenářům. Pokud výrobci titulků sledovali cíl, aby se Češi v uplynulých krizových letech stali ze všech Evropanů největšími pesimisty, pak dosáhli svého.

Autor je reportér serveru Seznam Zprávy