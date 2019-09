Vraťte nám Elginovy mramory, žádají Řekové

Všiml jsem si minulý týden, že se Řekové hlásí o antické památky, umístěné v západoevropských muzeích, v Londýně a Paříži. Není to žádný okamžitý nápad spadlý z nebe. Před deseti lety Řekové otevřeli muzeum Akropole. Kromě jiného tehdy vybídl řecký prezident Brity, aby navrátili Elginovy mramory. To jsou vlysy, které původně na Akropoli byly, pro Británii je získal lord Elgin a jsou v Britském muzeu. Je kolem toho letité tahání. Komentář Praha 11:37 9. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Elginovy mramory ze sbírek Britského muzea. Poklad starý 2500 let nechal na začátku 19. století odvézt z Athén britský vyslanec v Osmanské říši lord Elgin | Foto: Wikimedia Commons, British Museum, CC BY-SA 2.0, © Andrew Dunn

Odsud z české kotliny můžeme hádku sledovat s jistou dávkou zaujaté sympatie. Kdyby se to navracení stalo mánií, jako se mánií stalo omlouvání za historické křivdy, třeba bychom na tom mohli něco vydělat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ondřej Neff: Elginovy mramory

Když mohou Britové vracet Elginovy mramory, proč by neměli Švédové vrátit na Pražský hrad umělecké předměty, nakradené Švédy v závěru třicetileté války? To by bylo pěkné, kdyby se obrazy a sochy vrátily tam, odkud zmizely.

I když, na druhou stranu, Rudolf II. byl Habsburk a jako takový s odpuštěním Rakušan, takže kdyby nám Švédové vrátili rudolfinskou sbírku, mohli by Rakušané také uplatňovat své nároky.

Neffův mramor

Švédové sbírku neukradli Čechům, nýbrž rakouskému panovnickému domu, tudíž kdyby ji vrátili, měla by se vrátit původnímu majiteli a málo platné, nástupce rakouské monarchie je Rakouská republika.

Tak daleko nejsme. Nicméně památky se vracejí na místo původu. Děje se to zvolna a neochotně, nikdo se do toho nehrne. O Elginovy mramory se Řekové nadále s Brity přou. Thomas Bruce, lord Elgin, mramory získal legálně, ovšem od autorit Osmanské říše, lidově řečeno od Turecka, které před dvěma sty lety mělo Řecko v područí. To je zapeklitá motanice!

Pokud bych si měl tipnout, Řekové se nakonec svých mramorů dočkají. A nejen jich. Muzea v Paříži, Londýně i Berlíně se budou zvolna vyprazdňovat. Tamní muzejníci jistě zdokumentují předané památky, snad i kopie nechají vyrobit.

Škoda, že nejsou kopie zmizelých památek z muzea v Bagdádu, vyrabovaného vítězným lidem poté, co padla nenáviděná diktatura a zvítězila svoboda.

A ještě mě něco napadá úplně na konec. Kdepak asi mají uložené svoje majetky opravdu bohatí Řekové? Mají je v bankách v Athénách, anebo v bankách v Londýně nebo v Curychu?

Pokud jde o mne, kdybych měl uložit nějaký ten Neffův mramor, asi bych ho spíš strčil do Londýna než do Athén. Dobře pro Londýn, Athény i pro celé lidstvo, že žádný mramor nemám!