Referendum o hokejové nominaci

Proč nejede Frk, když hraje NHL? Místo toho jede jakýsi Šťastný, který hrál ještě nedávno za Přerov. A kapitánem Červenka? Pche, trapas. Alespoň, že ten Plekanec zase přijede. A jak to, že Nečas na šampionát už smí, když na reprezentaci v únoru ještě neměl? A taky bych se chtěl zeptat na jméno toho třetího brankáře…

Po zveřejnění nominace na mistrovství světa v hokeji se začaly sypat názory jako lavina ze všech stran. Stejně jako si v nominaci Jandač každé jméno obhájí, je dost těch, kteří by sestavu udělali úplně jinak. Největší radost mají odpůrci nenominace Martina Nečase na olympijské hry. Brněnský forvard prý tehdy neměl dostatek svalů, a tak si jízlivci tuto větu českého kouče z období před olympiádou v Koreji teď rádi zopakovali. Za tři měsíce najednou svaly má…

Líbí se mi, že příslušnost ke klubu NHL nemusí automaticky znamenat nominaci na mistrovství světa. Jako loni s Kindlem z Floridy. A to i přesto, že v posledních letech slýcháme, jak se české zastoupení v NHL zužuje. To je případ Frka z Detroitu. Tady jsem zaznamenal něco, co známe z věštících pořadů kolem půlnoci a sice – „tady vidím velký špatný!“ A to z obou stran. Že je špatně, že nejede, nebo naopak názor, že jediné, co v přípravě předvedl, je, že zlomil kost v noze spoluhráči Klokovi na tréninku, což mi přijde vtipné, i kdyby to nebyla pravda.

A ty jsi kdo?

Dominik Hrachovina. To je brankář. Chytá ve Finsku a soudě dle výsledků jeho týmu chytá dobře. Nikdy jsem ho neviděl. A hle, šup s ním na šampionát. To je popravdě tah, který mě překvapil. Ale že jsem ho neviděl já, nic neznamená. Fanoušci se ale diví. Protože ho neviděli. Furch si vzal volno, že jako trojka nepojede. Vysvětlujte tohle ale generaci Holíků, která si přelepovala rudou hvězdu na dresu a jestli je mistrovství světa prestižní, když se hraje každoročně, vůbec neřešili. Hrachovina tak místo Furcha pojede na výlet a roli trojky jako nováček logicky přijme rád.

Jestli jsem ještě někde vyvalil oči, bylo to u řádku, kde bylo napsáno Tomáš Plekanec. To jsem vážně nečekal a tenhle chlapík je nezmar. Při jeho jedenácté účasti na MS mu upřímně přeji, aby se mu dařilo lépe než minule v Paříži. Pro nás v rádiu je to s Tomášem často boj, při jeho skromném tichém projevu mu musíme strkat diktafon až někam do hrtanu, ale to vás asi nezajímá, co? Chápu.

Mládí vpřed

Když už to na podruhé klaplo s Nečasem, tak je tu zase jiné jméno v podobné pozici. Filip Zadina má před draftem, bude vysoko, ale před šampionátem se neukázal. A tak nejede. Proč ne. Ale jedou jiní mladí a to je dobře. Kaut a Chytil, k nim Nečas. A proč ne ten Zadina? A Chlapík?

Dozvěděl jsem se taky z fanouškovské obce, že Červenka tam už nemá co dělat a že na olympiádě nedával góly, tak proč by měl jet na MS. S tímto nesouhlasím, a pokud mám kápnout božskou, jak bych si představoval ideální nominaci na mistrovství světa… Je mi to úplně jedno!

Na střídačce přece stojí parta lidí, která má za sebou stovky zápasů v NHL, Jandač může riskovat, když už je tak trochu v demisi a o další působení u národního týmu nehraje. Tak snad ví, co dělají.

Ještě bychom o tom mohli udělat referendum. Třeba o tom Červenkovi, jestli smí být kapitán. A jistě by se našlo široké spektrum odborníků. Jako ostatně vždycky. Referendem by to jistě zavánělo i v případě bourání mostu třeba v Libni nebo v otázce členství v Evropské unii. Jsou prostě věci, o kterých by neměli rozhodovat všichni. Ale jasně, právo na názor brát nikomu nemůžu, jen někdy žasnu nad spektrem odborníků na všechno. Naštěstí je tohle „jenom“ hokej, ale vysvětlete to těm, kteří už nakupují bílou, červenou a modrou barvu na obličej…