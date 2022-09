Premiér Fiala dopadl v referendu o své vládě víc než dobře

Kdyby byly komunální a senátní volby opravdu referendem o vládě, jak si přáli Andrej Babiš a Tomio Okamura, formulovali by otázku asi takto: Měla by odstoupit vláda Petra Fialy, která nedělá nic pro lidi? A výsledek voleb se nedá číst jinak než – odstoupit by rozhodně neměla. Což je dobrá zpráva pro celé Česko, protože bezvládí a politická krize dirigovaná obžalovaným Babišem, prezidentem Zemanem a Okamurou by byla právě teď pro zemi zničující. Komentář Praha 16:30 26. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Fiala, premiér | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Předně – voliči dali v obcích hlas těm kandidátům, které znali z předchozího působení a kteří jsou pro ně zárukou řešení místních problémů. Z velké části to byly přece volby komunální, žádné celostátní referendum.

Podle předvolebního průzkumu agentury Median pro Český rozhlas se chystalo 37 procent voličů při hlasování zohlednit dosavadní fungování politiků v zastupitelstvu nebo radě, 15 procent se rozhodovalo jako při celostátních volbách (nejvíce příznivci KSČM a SPD) a jen 14 procent chtělo přihlédnout k fungování stran a hnutí ve vládě nebo opozici.

Za druhé – nebylo by divu, kdyby v aktuálním souběhu krizí – energetické, inflační, válečné – jaký země nezažila od listopadu 1989, dali lidé průchod svým obavám a rozčarování. Ve velké míře se tak nestalo. Přitom vládě by rozhodně bylo možné vytknout, že zmíněným krizím čelí liknavě, neposlouchá experty, není schopná lidem vysvětlit, co je čeká, jaká bude zima, v čem se budou moci spolehnout na stát a kde na to vezme stovky miliard.

Volby jako varování

A přísní voliči koaličních stran alergičtí na Babiše museli mít vládě za zlé i premiérovo předvolební řečnění k národu a oznámení sociálního a energetického balíčku pár dní před volbami. To je přece populismus.

Hnutí ANO bylo v těchto volbách určitě úspěšné – jeden mandát a postup dalších 17 kandidátů do druhé kola senátních voleb je oslnivý, stejně tak výsledky v mnoha velkých městech. Nicméně – v celkovém součtu zastupitelů dopadlo ANO hůř než před čtyřmi lety, rozhodující bude druhé senátní kolo, a také o komunálních volbách platí, že se počítá až účast ve vedení měst a obcí po jednáních, která už vesele běží veřejně i v zákulisí.

Také druhá „referendová“ opoziční strana – SPD Tomia Okamury – dosáhla velmi dobrého výsledku – ztrojnásobila počty zastupitelů na 492, poprvé se dostala do hry o účast ve vedení větších měst, například v Ústeckém kraji, a má dokonce jednoho kandidáta ve druhém kole senátních voleb. Bez pochyby velký úspěch.

Premiér Petr Fiala ale nemusí panikařit, protože koalice nemá důvod se nad výsledky voleb rozklížit. Což nejspíš nezmění ani povolební jednání v Praze a Brně. Sněmovní většina 108 poslanců se nehne ani o milimetr. Avšak mávnout rukou nad ztrátou stovek zastupitelů a například neúspěchem Šárky Jelínkové nebo Jana Horníka v senátním klání koalice nemůže.

Volby jsou pro vládu Petra Fialy varováním. Prvním vážným, více méně vlídným, ale nepominutelným.

Autor je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus