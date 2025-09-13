Řekněte, co chcete a my vám to slíbíme! V těchto volbách vyhraje populitika
Základem populistické politiky je nekompromisní přímočarost. Tedy ochota nezabývat se širšími souvislostmi, ale jednoduše slíbit lidem přesně to, co právě v daný moment chtějí. A to bez ohledu na to, jestli je to splnitelné, nebo zda neexistují záležitosti, které jsou pro udržitelné fungování společnosti podstatnější.
V těchto volbách vidíme dokonalou demonstraci tohoto principu. V průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas měli voliči jmenovat tři oblasti, na které by se měla podle nich příští vláda soustředit.
00:00 / 00:00
Petr Honzejk: Řekněte, co chcete a my vám to slíbíme! V těchto volbách vyhraje populitika
Vyhrály ceny potravin, dostupnost bydlení a kvalita zdravotní péče. A když se podíváme na programy a kampaně hlavních populistických uskupení, tedy hnutí ANO a koalice kolem SPD, spatříme takřka absolutní shodu s lidovou poptávkou.
SPD do toho šlape nejostřeji a ceny potravin jsou v její kampani číslem jedna. Na jarmarcích Tomia Okamury se prodává zelenina, buřty a pivo za tak nízké ceny, že by se i mistr světa v cenovém dumpingu styděl za amatérismus.
A koalice kolem SPD suverénně tvrdí, že až bude vládnout, zavládne všeobecná potravinová levnota v celé zemi. Je úplně jedno, že je to ekonomický nesmysl. Podstatné je, že se jde naproti voličské poptávce a preference cenových čáryfuků utěšeně rostou.
Bohatí a zdraví tady a teď
Hnutí ANO si sice úplně nedovolilo dát ceny potravin na první místo svého programu, protože i Babišovi marketéři museli uznat, že by to byla příliš velká drzost, vzhledem k tomu, že jejich šéf je jedním z největších výrobců potravin a na cenách má tudíž značný podíl.
Ale alespoň ceny potravin nahradili slibem levných energií, což se také lehce slíbí, ale hůř udělá.
Ukřičenost se stává silnou stránkou. Voliči hrubé politiky netrestají, říká politolog
Číst článek
V dalších bodech pak už anoisté na lidovou poptávku vyplývající z průzkumů odpovídají naplno a s nekompromisní velkorysostí. Na požadavek lepší kvality zdravotní péče reagují druhou programovou prioritou, která se jmenuje „Zdravá země“ a billboardy, na kterých Andrej Babiš s Karlem Havlíčkem slibují „kratší lhůty u lékaře“.
Je to sice slib, na který lékaři, kteří už nyní neví, kam dřív skočit, hledí s jistým překvapením, protože se jím jaksi naznačuje, že se dosud ve skutečnosti flákali. Ovšem volič populistů je uspokojen, přestože splnění slibu je zhruba tak pravděpodobné, jako objev elixíru života.
Na z průzkumů plynoucí požadavek dostupného bydlení pak odpovídá třetí priorita ANO nazvaná „bydlení jako veřejný zájem“. A hlavně billboardy, na kterých Andrej Babiš slibuje „levnější hypotéky“.
Samozřejmě: Když si člověk program přečte pořádně, zjistí, že nemá jít o levnější hypotéky pro všechny, ale o dotaci jen pro mladé, která jim navíc stejně nepomůže, protože v podmínkách nízké nabídky jen zvedne ceny bytů, ale to je jedno. Voličská poptávka jest saturována slibem a ten, jak známo, nikdy nezarmoutí.
ONLINE: ANO nebude vládnout s nikým, kdo chce vystoupit z EU a NATO. Je to nebezpečné, řekl Havlíček
Číst článek
A tak bychom ve čtení v programech populistů, důsledně strukturovaných podle permanentně probíhajících průzkumů, mohli pokračovat.
To, co populisté dělají, není politika v tradičním smyslu odpovědné starosti o věci veřejné, je to aktivita redukovaná na snahu se skrze sliby co nejsnáze dostat k moci a co nejdéle se u ní skrze předstírání plnění slibů udržet. Mohli bychom ji vlastně nazvat populitikou.
Tím vším nemá být řečeno, že by se politické strany neměly zabývat tím, co voliče aktuálně nejvíce trápí. To samozřejmě mají a chybou nepopulistických partají je, že to nedělají dostatečně. Ovšem zhoubnost populismu je v tom, že pouze reagují na poptávku, která logicky vždy bude primárně ve stylu „chceme být bohatí a zdraví tady a teď“.
Politika, která vede k trvale udržitelnému fungování společnosti, a do které tedy patří i odpovědný pohled do budoucnosti, důraz na obranu, nutné úspory a tak dále, vypadá opravdu jinak.
Jak ale přesvědčit voliče, že skutečná odpovědná politika je pro ně lepší a výhodnější než populitika? To je samozřejmě klíčová otázka. A nadcházející volby v Česku na ní zjevně odpověď nenabídnou.
Autor je komentátor Hospodářských novin
Proč jsem skončil s bývalými spolužáky
Alexandr Mitrofanov
Polský prezident a premiér nadřadili obranu země nad rozpory. Je to výzva i našim voličům
Luboš Palata
Co čeští politici můžou (a nemůžou) reálně měnit?
Kateřina Perknerová
V Norsku je po volbách vše při staronovém
Jan Fingerland