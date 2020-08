Řekové berou koronavirus vážně, neposlušné turisty si umějí pohlídat

Plastový štít přes ústa a v rukou drží nejčastěji dezinfekci a hadřík. Po každém hostu utřou nejen stůl, ale i opěradla a područky židle. A během dlouhé chvíle si ruce vydezinfikují gelem ze zásobníku, kterých bývá na zdech v kavárnách a tavernách umístěno i několik. Tak aktuálně vypadá většina číšníků v korfuském přístavu Kassiopi – jinak oblíbené destinaci britských turistů. Jejich počty dorovnali Češi, Slováci, Němci a Italové. Komentář Kassiopi 6:35 20. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Až absurdně přísná hygienická opatření platí i při půjčování auta. Během jednání s delegátkou autopůjčovny na sobě musíme mít s kamarádkou roušku – přestože se setkáváme na otevřeném prostranství, píše Hana Marko | Zdroj: archiv autorky

Protikoronavirová opatření zde nejsou odlišná od těch, která donedávna platila plošně i v Česku. Před každým vstupem do obchodu je umístěna dezinfekce a upozornění na povinnou roušku. Většina Řeků, které jsem za poslední měsíc potkala, na preventivní opatření nenahlížejí jako na omezení osobní svobody, ale jako na vlastní ochranu, jejíž dodržování často berou do vlastních rukou.

Při vstupu do obchodu s oblečením mě ostražitá prodavačka posílá ihned zpátky – roušku sice mám, ale všimla si, že jsem nepoužila gel umístěný při vchodu. Šaty si vyzkoušet smím, ale poté, co opouštím kabinku, je po mně prodavačka opatrně přebírá. Než poputují zpátky do regálu, musí je vyčistit parním přístrojem. Cítím se trochu provinile.

Podobná je situace ve zdejším supermarketu. U vchodu je stojan s několika plastovými kartičkami. Bez nich vás dovnitř nepustí – mají zamezit tomu, aby obchod navštívilo příliš lidí najednou. Ve frekventovanějších časech se tak před obchodem tvoří dlouhá fronta vyčkávajících. Střelci, kteří se pokoušejí dostat do obchodu bez vstupní karty, jsou prodavačkami okamžitě vykázáni ven.

„Mít na sobě celý den roušku je náročné. Ale ještě náročnější je vysvětlovat neposlušným zákazníkům, že bez ochrany úst tady nakupovat nemůžou. Takové situace řešíme každodenně, nejčastěji s britskými zákazníky,“ popisuje šestadvacetiletý prodavač ze supermarketu. Téměř každý večer popíjí s kamarády v baru, který o půlnoci zavírá. Smysl pro humor však nemá tak jako koronavirus hranice. A tak Řekové toto opatření komentují stejně jako Češi – bary zavíráme, aby se koronavirus mohl vyspat.

Mít otevřeno po půlnoci si většina zdejších podniků nedovolí, nočními ulicemi prý občas projíždějí policejní hlídky. Za celou dobu měsíčního pobytu na Korfu jsem však žádnou neviděla. Je už půl jedné a já se skupinou Řeků dopíjím drink na zahrádce potemnělého baru. Ptám se, co když pojede okolo hlídka. „V tu chvíli všichni rychle vstaneme a budeme dělat, že tudy jenom procházíme,“ vysvětlují mi místní. Protože však nechtějí majitele baru dostat do problémů, berou lahve alkoholu a odcházejí na pláž.

Pohled na řeckou restauraci | Foto: Hana Marko | Zdroj: archiv autorky

Až absurdně přísná hygienická opatření platí i při půjčování auta. Během jednání s delegátkou autopůjčovny na sobě musíme mít s kamarádkou roušku – přestože se setkáváme na otevřeném prostranství. Žena nás upozorňuje, ať v autě nenecháváme žádné odpadky. Nechce na ně sahat kvůli možnému nákaze koronavirem. Přikyvujeme, ale v okamžiku, kdy trvá na tom, že máme na parkovišti nastavit ruce a před vstupem do auta – půjčeného na celé dva dny – si je před nasednutím vydezinfikovat jejím příručním gelem, připadá mi situace trochu přehnaná.

Překvapená jsem i při předčasném návratu z pláže – v našem apartmánu nacházím řeckou uklízečku v gumových rukavicích vytažených až po loket, dlouhé gumové zástěře a plastovém štítu přes celý obličej. Respekt z nákazy je mezi místními cítit. Majitelka apartmánů, shodou okolností Češka, mi vysvětluje, že kvůli koronavirové pandemii letos ubytování vůbec nenabízí na stránkách typu Booking nebo Airbnb. Stoupající počty nakažených bedlivě sleduje a hosty se snaží si vybírat.

Někteří ale berou celou situaci s lehkostí. Místní číšník Spiros se mě ptá, o čem dnes píšu – odpovídám, že článek o tom, jak jsou Řekové zodpovědní v dodržování protikoronavirových opatření. “Tobě to tak vážně přijde?” ptá se mě s překvapeným výrazem. Popisuju mu svoje dosavadní zkušenosti. “Možná. Ale také tam prosím tě napiš, že lidi jsou různí. A třeba já bych ten ochranný štít nejradši vzal a hodil do moře,” směje se s dezinfekcí v ruce.

Autorka je copywriterka a marketérka