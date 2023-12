Řemeslo má zlaté dno. Vážně

Jedna z posledních epizod legendárního satirického seriálu South Park s nadsázkou ilustruje fenomén poslední doby, kterého si již začali všímat i odborníci. Randy Marsh je takový popletený geolog. Rozbijí se mu dvířka od trouby. Marně shání někoho, kdo by mu je opravil. Randy a jeho sousedé právník, pojišťovák a programátor nabízejí k poskytnutí řemeslné práce své služby zdarma, nikdo ale o ně nestojí. Komentář Praha 16:53 7. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obkladač | Zdroj: Shutterstock

Vzdělaní obyvatelé zjišťují, že na manuální práci jednoduše nemají. Všichni řemeslníci totiž zbohatli, jezdí v drahých autech a oblékají se u Vuittona, a obyčejné opravy už neberou.

Samozřejmě seriál ukazuje situaci se svou typickou velkou nadsázkou. Ale na tom, že stará rovnice vyšší vzdělání znamená vyšší výdělky a naopak, poněkud přestává platit, něco je.

Že takzvaně nejsou řemeslníci, tedy že se na ně dlouho čeká a jsou drazí, zjistili i Češi. Za běžnou údržbu a drobné opravy se platí tisíce korun. Magazín Economist v posledním čísle uvádí, že přibližování platů manuálních pracovníků těm vzdělaným je fenoménem doby. Trh totiž utvářejí tři věci: poptávka, demografie a digitalizace. A každá z těchto kategorií vlastně nahrává fyzicky pracujícím lidem.

Hřebík přes internet nezatlučeš

Nezaměstnanost je posledních pár let velmi nízká, takže lidé si mohou říkat o peníze. Západní populace stárne, objevují se i jiné vlivy, například válečné konflikty či omezování migrace.

Válka na Ukrajině způsobila v Česku nedostatek dělníků na stavbách, protože stavební firmy už dávno spoléhali na Ukrajince. V Británii měl brexit za následek odjezd zahraničních dělníků a výpadky v řadě odvětví a následné zdražení prací a služeb.

Akademik z Princetonu Alan Blinder napsal už před patnácti lety, že dělicí čára budoucího úspěchu na trhu práce nebude mezi vysoce a nízko kvalifikovanými profesemi. Povede mezi zaměstnáními, které lze objednat odkudkoli přes internet a těmi, které je nutné vykonat na místě fyzicky. O ty bude vždy zájem.

Trend se zrychluje s rozvojem technologií a umělé inteligence. Zatímco generaci zpátky byly přeložit text, napsat článek či program, pořídit fotku nebo udělat rešerši kvalifikované a drahé činnosti, nyní jsou zadarmo na jeden klik. Ovšem pořád lidé rádi a hodně zaplatí portrétnímu fotografovi ve školce či tlumočníkovi na důležité schůzce. Přesně jak říká Blinder, za to, co se bez osobní přítomnosti udělat nedá.

Podle Business Insideru budou kvůli nástupu umělé inteligence nejvíce poptávanou profesí v budoucnosti pečovatelské práce ve zdravotnictví a sociálních službách. Protože emocionální podpora je vedle manuální práce další věcí, co nenahradí sebechytřejší stroj.

Což ovšem připomíná jednu velkou bolest současného trendu růstu platů u méně kvalifikovaných prací, a sice že profese vykonávané převážně ženami jsou dlouhodobě finančně podhodnocované.

Nejen v Česku učňovské obory a školy, které připravují na rukodělnou práci, stály roky stranou zájmu rodičů i studentů, byla to taková z nouze ctnost. Možná se to změní. Mohly by tomu pomoci sociální sítě a masmédia, jako se jim prostřednictvím televizních show již povedlo zatraktivnit profese kuchařů a cukrářů. Podle New York Times jsou celebritami na Tiktoku třeba lovec krabů, farmářka či arborista, co řeže větve. Jejich příspěvky si rádi prohlížejí lidé zfrustrovaní z práce u počítačů v profesích, které nemají ani název.

Zmíněný akademik Blinder má k tématu dva trefné citáty: Hřebík přes internet nezatlučeš a Nikdy neplánuj budoucnost dle minulosti. Ve výhledu na budoucí pracovní uplatnění platí oboje najednou.

Autorka řídí byznysový web Newstream.cz