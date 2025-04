Řešení problémů s nelegální migrací není předvolební doba nakloněna

Vládní koalice hodlá zpřísnit azylovou a migrační legislativu, aby tím odradila potenciální nelegální uprchlíky od vstupu do České republiky. Opozice ji za tuto snahu kritizuje. Podle ní Fialův kabinet pomocí chystané novely hodlá především skrytě prosadit do tuzemského práva migrační pakt Evropské unie. Komentář Praha 16:30 16. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V předvolební době je šance na skutečně kvalitní zpřísnění azylové a migrační legislativy malá (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Proto je zásadně proti tomu, aby byla příslušná novela projednána ve zrychleném režimu. K její podobě má opozice řadu připomínek a chtěla by prosadit vlastní pozměňovací návrhy. To je možné pouze v případě, že novela projde ve Sněmovně standardním legislativním procesem.

Mimo jiné to znamená, že předsevzetí vlády vyřešit tento problém do léta se výrazně komplikuje. Naopak hrozí, že nejnovější snaha kabinetu spadne pod stůl, protože se nestihne do voleb projednat.

K hladkému přijetí nepřispěly ani dvě schůzky, na kterých hodlal ministr vnitra připravované změny s opozicí předjednat. SPD se zúčastnila pouze té první. Hnutí ANO ani na jednu nepřišlo.

Dokážeme se bránit?

Téma nelegální migrace totiž v části veřejnosti vyvolává obavy, že se země nedokáže účinně bránit přílivu uprchlíků. Někteří politici se tento strach různými výroky snaží přiživit. Proto je věcná diskuse v tomto případě prakticky vyloučena.

Přitom zmiňované návrhy mají například omezit podávání žádostí o azyl osobami, které se tím snaží vyhnout návratu. Chystané změny mají přispět k rychlejšímu vyhošťování osob, které nemají právo setrvat na území České republiky. Zlepšit kontrolu pobytu žadatelů o azyl. Rozšířit bezpečnostní a zdravotní prověření uprchlíků a celkově zrychlit azylové procedury.

Jde o věci, pod které by se mohl bez problémů podepsat každý politik, kterých chce problémy s nelegální migrací skutečně řešit. Pochopitelně je důležité, jakým způsobem se mají zmiňovaná hesla proměnit v činy.

O tom se dá vést diskuse, do které by se měli zapojit nejenom zákonodárci. Slouží k tomu tzv. připomínkové řízení. Během něho mohou nejrůznější instituce a organizace upozorňovat na chyby a slabiny legislativní změny. Tím přispívají k její větší kvalitě.

Protlačení Sněmovnou

Vláda se však vydala cestou poslaneckého návrhu. Vyhnula se tím klasickému kolečku připomínek. Což se podle očekávání nelíbí opozici, ale také různým nevládním organizacím.

Zkrátka poměrně komplikovaný problém hodlá kabinet vyřešit rychle a ne zcela standardním způsobem. Což může vyvolávat dojem, že se v předvolební době spíš pokouší sbírat kladné body u veřejnosti, než skutečně řešit problém s uprchlíky.

Není překvapením, že mu v tom SPD a hnutí ANO nechtějí pomáhat. Naopak slibují, že až se dostanou k moci, tento problém rychle vyřeší. Jak, to zatím tají.

Bylo by překvapením, kdyby se jejich konkrétní kroky výrazně lišily od současných návrhů vlády. Zkrátka v předvolební době je šance na skutečně kvalitní zpřísnění azylové a migrační legislativy malá.

Autor je komentátor Českého rozhlasu