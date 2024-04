Resort zdravotnictví PR akcemi zdraví dětí neochrání.

Proti marihuaně, která je v Česku braná z hlediska zákona jako heroin či kokain, prodejci postavili látky HHC a jejich deriváty, jejichž prodej dlouho nikdo nereguloval a všichni se v podstatě tvářili, že nic takového neexistuje.

Poté, co se začaly mediálně řešit otravy dětí posilněných gumovými medvídky, začalo ministerstvo zdravotnictví viditelně konat. V březnu tři z látek zakázalo, přestože odborníci v čele s národním protidrogovým koordinátorem varovali, že jde o bezzubé a hlavně zbytečné opatření. Odvozenin těchto látek je v podstatě nekonečné množství.

To se také potvrdilo, prodejci okamžitě nasadili nové. A teď zažíváme déjà vu, aktuálně je v připomínkovém řízení návrh na zákaz dalších sedmi derivátů kanabinoidů.

Kdo vyzraje na koho

Národní protidrogová centrála původně navrhovala zakázat jedenáct látek, resort k sedmi konkrétním sloučeninám přidal zákaz na estery a ethery z nich odvozené, což by prý mělo pokrýt poměrně velký počet nových látek s psychoaktivními účinky.

Novinkou také je, že na rozdíl od prosté sloučeniny HHC, kterou započalo tažení resortu zdravotnictví, mají být další odvozeniny zakázané natrvalo, nikoliv jen dočasně do roku 2025, jako tomu je u látek, proti nimž vláda zabojovala před měsícem.

Výrobci ani nemusejí upozorňovat, že na trh přijdou další novinky, protože to je jediná jistota, s níž se dá počítat. Stejně jako s tím, že jestli ministerstvo zdravotnictví bude podobnými přískoky pokračovat dál, bude stále o dlouhou míli za výrobci a prodejci.

Dekorativní předměty?

Čeští odborníci připravili unikátní novelu zákona o návykových látkách, která zavádí novou kategorii látek s regulovaným prodejem. Návrh čeká na projednání ve zdravotním výboru sněmovny, platit by měl od příštího roku.

To, že budou látky nedostupné do osmnácti let a nebudou se prodávat na e-shopech, bezpochyby nezajistí, že se k nim nedostanou děti. Stejně jako k alkoholu, jehož prodej je regulovaný dlouhodobě a jehož konzumací je Česká republika proslulá po celém světě.

Dětí intoxikovaných alkoholem je stále o mnoho řádů víc než všemi ostatními látkami dohromady. Jen to není tak mediálně vděčné, protože otrava alkoholem se v Česku bere jako naprosto běžná iniciace dospělosti.

Resort zdravotnictví se proto zaměřil na boj na kanabinoidy. Další látky, které mají z hlediska dopadu na zdraví podobné účinky, jako je například kratom, se i nadále prodávají v automatech a koupit si je může kdokoliv. Včetně dětí.

Zákaz sedmi nových látek nic neřeší. To, že je chce ministerstvo zakázat natrvalo, ale naznačuje, že resort viditelně nepočítá s tím, že by začala platit připravená, leč neschválená novela zákona. Ta je schopna regulovat prodej nejen HHC, THC a dalších derivátů, ale všech takzvaných psychomodulačních látek, které se objevují na trhu a prodávají třeba jako dekorativní předmět.

A to je daleko větší průšvih než viditelná neschopnost resortu zdravotnictví přijít se skutečným řešením namísto mediálních PR akcí.

Autorka je komentátorka Hospodářských novin.