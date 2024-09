Richard Sulík, který položil dvě vlády, odešel ze slovenské politiky

Jeden z nejznámějších slovenských politiků Richard Sulík ohlásil odchod z veřejného života. Úplně nečekané to nebylo. Už v březnu přestal být předsedou liberální strany Sloboda a solidarita, kterou kdysi zakládal a sám o ní často hovořil jako o „svém dítěti“. Komentář Praha 16:30 7. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda slovenské strany Svoboda a solidarita Richard Sulík | Foto: TASR | Zdroj: Profimedia

V červnu pak svou stranu vedl jako kandidát do eurovoleb, ale překročení pětiprocentní hranice mu uniklo o osm setin procenta, takže do Bruselu neodjel. Teď Sulík uvedl, že po 15 letech v politice potřebuje získat odstup.

Příběh Richarda Sulíka je příběhem emigranta, který se po sametové revoluci dokázal na Slovensko nejen vrátit, ale také se tam velmi úspěšně prosadit.

Začínal obchodovat s kancelářskou technikou, později, v roce 2009 založil stranu, kterou se mu podařilo dostat pět krát po sobě do parlamentu. Na Slovensku, kde strany rychle vznikají a rychle zase končí, je to možné považovat za velký úspěch.

Sulík ale zanechal stopu i v ekonomické politice státu. Jako ekonom se podílel na zavedení rovné 19procentní daně, kterou prosadila druhá Dzurindova vláda a která byla odborníky hodnocena jako klíč k slovenskému ekonomickému boomu na začátku nového tisíciletí.

Byl u konce vlád Radičové i Matoviče

Jakmile ale opustil pozici ekonomického poradce a naopak sám vstoupil do aktivní politiky, už to tak úspěšné nebylo. Ukázalo se to hlavně v situaci, když poslanci jeho strany pomohli k pádu prozápadní a proreformní vlády premiérky Ivety Radičové.

Bylo to v roce 2011 kvůli sporu o takzvaný euroval, čili mechanismus, který měl během globální finanční krize zachránit eurozónu.

Pro ekonomického liberála Sulíka to bylo nepřijatelné z ideových důvodů, celé to přirovnával k situaci, jako kdyby se někdo snažil hasit oheň ventilátorem. Zůstal zásadový, Radičové vláda padla a o rok později se dostal na šest let k moci Robert Fico.

Pověst, že má určitý destruktivní potenciál a neumí být diplomatický, provázela Sulíka i později. Znovu na ni došlo, když jeho strana vstoupila po volbách v roce 2020 do koalice s hnutím Igora Matoviče.

Mezi Sulíkem coby vicepremiérem a ministrem hospodářství na jedné straně a premiérem a pozdějším ministrem financí Matovičem na druhé straně to neustále jiskřilo.

Dřívější scénář se opět celý zopakoval: Sulíkova strana odešla z koalice, prozápadní vláda padla a po předčasných volbách se vrátil do premiérského křesla Fico.

Hlavně po posledních parlamentních volbách a následném silném nástupu nové levicově-národovecké vlády začalo být zjevné, že jedinou cestou, jak ji někdy v budoucnu porazit, je těsnější spolupráce opozičních stran.

Jenomže se také ukázalo, že staré tváře, jako jsou Sulík nebo Matovič, s jejich konfliktními povahami toho nebudou schopné. Vždycky u nich bude přítomný moment nejistoty, zda se náhodou nevrátí do starých kolejí.

Možná proto nakonec prokázal Richard Sulík svým odchodem slovenské politice daleko větší službu, než kdyby v ní pokračoval. Hodil tím rukavici dalším, kteří ze slovenské politiky neumí odejít.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu