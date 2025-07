Rigidní česká politika v rukou Stačilo!

Dlouhodobé sledování průzkumů agentury STEM, prováděných každý týden pro televizní kanál CNN Prima News, ukazuje několik trendů. Bývalá vládní pětikoalice pomalu posiluje – i když její hlasy se spíš navzájem přelévají.

Posílení STAN a Pirátů, kteří mají podle posledních čísel dohromady skoro 22 procent, je nebývalé. Ve srovnání s minulými volbami je to skok o šest procent, jenže o těchto šest až sedm osm procent kleslo Spolu.

Přesto jsou původní vládní strany téměř na svém, což je vzhledem k výkonu vlády Petra Fialy, který hojně kritizují i liberální voliči od středu doprava, skoro zázrak.

A nejen to: ANO, SPD a další protestní strany do Fialova kabinetu buší nevídaným způsobem. Jejich kritika je permanentní, bezohledná, bez vstřícnosti k jakémukoli společnému jednání.

Sžíravá kritika, mohutné obstrukce v parlamentu, směšné i méně směšné skandály koalice, nic z toho neotřáslo společnou popularitou stran bývalé pětikoalice, která je po čtyřech letech víceméně na svém.

ANO? Nic moc

Ani ANO nezískalo navíc tak mnoho. V průzkumu NMS Market kleslo dokonce pod 30 procent, v modelech STEM je stále nad hranicí 30 procent.

Při mizerném výkonu vlády a drtivé kritické kampani Babišovy strany, je to pro politiky ANO dost špatný výsledek jejich práce. Během čtyř let nebyly zatím s to přetáhnout na svou stranu větší počet nových voličů.

Sociologické výzkumné modely ukazují malý pohyb na voličské mapě. Zisky SPD jsou miniaturní, a jen a jen výsledkem krátkodobého efektu čistě volebního spojení s dalšími třemi malými protestními stranami. Motoristé už dlouho svůj potenciál ztrácejí a padají pravidelně pod hranici pěti procent.

Stačilo! posiluje

Národovecká populistická levice Stačilo! se naopak trvale usadila nad hranicí pěti procent, v rozmezí statistické chyby, a o Sněmovnu vážně zabojuje. Ani to ale není nic nového.

Protestní antisystémové hlasy se pouze částečně přesunuly z volebního propadliště do oblasti plné reprezentace, bojuje se opět jen o to, kolik hlasů to bude. ANO se tyto hlasy – jistě pořád jen zatím – přes veškerou snahu sebrat nepodařilo, původní pětikoalice o ně ani nebojovala. Snad proto, že dál fatalisticky věří, že ve většině propadnou.

Volební mapa Česka je tedy navzdory zdánlivé pestrosti poměrně rigidní. Dělící hranice politiky – na konzervativně-vlasteneckou, které stále více sluší název antisystémová, a na liberálně-demokratickou, jež si neví moc rady ani s tím, co je to liberální a co to demokratické –, vystupuje tučně.

O co se tak bude hrát?

A vlastně se moc nehne. Česko je politicky zatuhlé a stagnující, na výkonu vlády záleží minimálně, skoro vůbec. Ve volbách se nakonec bude hrát jen o to, kolik volných radikálů v proudu tekutého hněvu se proti zlému systému podaří spojit a v tomto zlém systému reprezentovat.

Bývalá pětikoalice – pozici vyhozených a zhrzených Pirátů nechme stranou –, má pořád šanci volby vyhrát, ale jen tehdy, pokud se do parlamentu nedostane Stačilo! Volby rozhodne seskupení kolem komunistické europoslankyně Kateřiny Konečné.

A to je selhání celé demokratické scény, včetně hyperpružných populistů, nejprve středových liberálů pak socialistů dnes patriotů či národních socialistů z ANO.

Autor je komentátor časopisu Euro