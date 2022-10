Britským premiérem se stal Rishi Sunak. Je v tom hodně ironie. Nebyl dost dobrý jako nástupce Borise Johnsona, pro roli nástupce Liz Trussové je jako dělaný. Dosavadní premiérka měla menší výdrž než onen nyní již příslovečný salát. Konzervativní strana i britská vláda se ocitly v chaosu a bylo třeba najít řešení, které by bylo současně velmi rychlé i takové, které nebude působit jako improvizace. Komentář Praha 6:29 26. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rishi Sunak | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Proces výběru trval tentokrát jen několik dní, uchazečů o funkci vůdce Konzervativní strany a tedy i britského premiéra bylo několik. Podmínkou mělo být, aby nejdříve získali podporu alespoň sta členů Dolní sněmovny a pak by dva nejúspěšnější byli předloženi k hlasování členům strany.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jan Fingerland: Britský premiér s prodlouženou trvanlivostí

To hraje významnou roli, protože mezi poslanci a členy je dost velký rozdíl například v názoru na Borise Johnsona. A tedy i na toho, který podle mnohých způsobil jeho pád – tedy právě Rishi Sunaka, který odešel z Johnsonova kabinetu jako první, a tím spustil další odchody. Zatímco mnozí konzervativní poslanci by nejraději na Johnsona zapomněli, straníci svého Borise nadále milují a kdyby záleželo na nich, vrátil by se zpátky.

Jenže situace se vyvinula jinak, Johnson vycítil, že situace není vhodná, a současně hlavní Sunakova protikandidátka Penny Mordauntová nezískala u poslanců ani sto hlasů z více než tří set padesáti. Vzdala se tedy a uvolnila Sunakovi cestu k rychlé cestě k premiérskému křeslu.

V její neprospěch hrál nedostatek zkušeností, byla dva a půl měsíce ministryní obrany, zatímco Sunak byl dva a půl roku úspěšným ministrem financí, což v době padající libry a stoupajících úroků hypoték Britové ocení.

Oba dosti mladí kandidáti byli také velmi rozdílní, Mordauintová se ráda odvolává na vojenskou tradici svoji i své rodiny, Sunak je absolventem soukromé školy a pak Oxfordu, je tedy mnoha konzervativcům velmi srozumitelný.

Sunak je novým britským premiérem. Král Karel III. ho jmenoval a pověřil sestavením kabinetu Číst článek

Jakmile však Sunak rychle získal mezi poslanci velkou podporu, Mordauntová se ocitla pod tlakem, aby nechala rychle vyhrát favorizovaného Sunaka. Konzervativci totiž potřebují ukazovat jednotu, což se jim zatím moc nedařilo. Strana je rozrytá nekonečnými spory o brexit, Johnsona, před tím covidovou politiku a další otázky. Vláda Liz Trussové za sebou nechala velký ekonomický chaos a nedůvěru.

Klidná síla

Právě Sunak je možná mužem na správném místě. Nerad něco slibuje, což z něj nedělá dobrého aktéra kampaní, ale může to být užitečné pro vnesení klidu. Je údajně také organizačně schopný, což po Johnsonovi a Trussové bude také příjemné osvěžení.

Pokud jde o uklidnění trhů, Sunak je velmi rozvážný a sám navíc má své vlastní zkušenosti z finančního světa. A v neposlední řadě je také dobrý komunikátor, což se osvědčilo v době covidu, kdy coby ministr financí byl zodpovědný za pomoc Britům zasaženým nutnými omezeními.

Teprve se ukáže, jestli se konzervativcům podaří uhájit představu, že není třeba vypsat nové volby, když Trussová, natož Sunak nezískali mandát osobně a zdědili parlament po Borisi Johnsonovi. Sunak možná vypíše volby na jaře a vlastně od něj nikdo nečeká, že je vyhraje, má tedy výhodu velmi malých očekávání.

Sunaka nyní čeká sestavení kabinetu. Z českého hlediska může být zajímavé, že jeho předním podporovatelem, a tedy kandidátem na pozici ministra zahraničí, je Dominik Raab, jehož otec byl rodák z Československa.

Autor je komentátor Českého rozhlasu