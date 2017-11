Říšské dráhy v socialistickém východním Německu. Kde udělali soudruzi z NDR chybu?

Jsou záhady, které trknou, ale které nejsou tak provokativní, že by vám nedaly spát. Prostě na ně zapomenete, protože zrovna nemáte čas nebo musíte dělat něco jiného. Jedna taková záhada mě takto „trká“ už skoro deset let, opakovaně a v nepravidelných intervalech. A čím častěji na ni narážím, tím víc mě hněte. Takže mě už provokuje ne málo, ale strašně, a proto jsem se kvůli ní vydal do Norimberku. K tomu ale později.

