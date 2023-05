Co plyne pro Česko z faktu, že se Slovensko odklání na východ

Slováci vnímají maďarského premiéra Viktora Orbána příznivěji, než sami Maďaři. Přitom jejich vztah k jižním sousedům byl vždy z historických důvodů velmi ostražitý. A Orbán je považován za největšího potížistu v EU a za hrobaře demokratického právního státu v Maďarsku. Bratislava 16:30 29. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Fico, předseda slovenské opoziční strany Smer | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Ale není to největší překvapení z nového porovnávacího průzkumu Globsec Trends, který zjišťoval názory lidí v Česku, Polsku, Maďarsku a na Slovensku, v Litvě a Lotyšsku a také v Bulharsku a Rumunsku.

Většina Slováků (51 procent) si myslí, že za válku na Ukrajině je zodpovědný Západ, který vyprovokoval Rusko, nebo Ukrajina, která utlačovala ruskojazyčné obyvatelstvo. A jen menšina soudí, že zodpovědnost nese Rusko (40 procent).

Je to nejvíce proruský postoj ze zkoumaných zemí, v Česku má Rusy za původce války 71 procent lidí.

Dvě třetiny Slováků jsou také přesvědčeny, že vojenskou pomocí Ukrajině vláda jen provokuje Rusko a přibližuje zemi válce. Naopak v Česku 80 procent lidí soudí, že vojenskou pomocí pomáháme Ukrajině ubránit se Rusku.

Slováci přestali věřit vládě

Až dvě třetiny Slováků si také myslí, že ukrajinští uprchlíci dostávají na Slovensku podporu na úkor vlastních občanů, kteří ji potřebují víc. V Česku jsou tři čtvrtiny přesvědčeny, že je potřeba ukrajinské uprchlíky dál podporovat. A stejný názor zastává dokonce devět z deseti Maďarů.

Slováci přitom mají válku hned za hranicí a i oni vidí zabíjení civilistů, únosy dětí do Ruska, vědí, co Rusové způsobili v Mariupolu, v Buči nebo v Bachmutu. Navzdory tomu úplně vypadávají z prozápadního a proukrajinského naladění východních zemí EU a NATO. A změna je rychlá, jak ukazuje meziroční srovnání.

Co se to děje v zemi, která je Česku nejbližší a o níž si myslíme, že jí dobře rozumíme? V první řadě je zacílení ruské propagandy na Slovensko mnohem intenzivnější než třeba na Česko. Vedle historie mají vliv i tři roky chaotického nekompetentního vládnutí, politické krize a další oslabování důvěry lidí v instituce.

A ruská dezinformační válka nachází v zemi významné spojence – v aktuální předvolební kampani především expremiéra Roberta Fica a fašisty. Fico vede předvolební průzkumy a může vyhrát předčasné volby na konci září.

Měl by zřejmě problém sestavit vládu, ale i kdyby se tak stalo, neznamenalo by to ohrožení slovenské demokracie jako v Maďarsku nebo konec členství v EU, eurozóně a NATO (podpora setrvání je stále nadpoloviční).

Fico nemá v plánu Slovensko zničit, ale především ochránit sebe a další lidi před orgány činnými v trestním řízení za minulé skutky. Kremelskou propagandu a další jedovaté bludy používá jako prostředek. Bohužel funkční.

Nezbývá než Slovensko bedlivě sledovat, jak už zmínili prezident Pavel i ministr zahraničí Lipavský. Fico je za to ostře pokáral, ať si hledí svého...

Jedno poučení ze slovenského příběhu pro Česko plyne už nyní: členové prozápadní a proukrajinské vlády premiéra Eduarda Hegera řešili domácí problémy tak hrozně, že ztratili důvěru velké části společnosti. Slováci ale přestali věřit také vládním postojům k válce, Ukrajině a Rusku. A naslouchají ruské propagandě a domácím extrémistům.

Ne že by se vláda Petra Fialy už vydala touto cestou, ale mnohé její nejen komunikační výkony slovenskou chybu připomínají.

Autor je zástupce šéfredaktora deníku Právo