Fico chtěl být ústavním soudcem. Teď čelí trestnímu stíhání

Na první pohled by se mohlo zdát, že tohle není dobrý týden pro premiéry. Současné ani minulé, české ani slovenské. I když oba případy jsou naprosto rozdílné. Zatímco český premiér Andrej Babiš (ANO) zůstává nadále obviněný kvůli dotacím na Čapí hnízdo, tak bývalý slovenský předseda vlády Robert Fico (SMER-SD) má na krku obvinění z podněcování rasové nenávisti. Komentář Bratislava 6:29 8. prosince 2019

Celá kauza má souvislost s někdejším poslancem za uskupení Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko Milanem Mazurkem. Toho slovenský nejvyšší soud odsoudil za jeho extremistické výroky na adresu Romů. Mazurek musel zaplatit pokutu 10 tisíc eur a přišel o poslanecký mandát. Robert Fico na jeho adresu tehdy uvedl, že Mazurek řekl jen to, co si myslí téměř celý národ.

Rozhodnutí prokurátora přišlo ve chvíli, kdy politické strany na Slovensku uzavřely kandidátky pro parlamentní volby. Ty proběhnou koncem února příštího roku. Fico je na volebním seznamu vládní strany Smer – sociální demokracie hned na druhém místě za premiérem Petrem Pellegrinim.

Jeho stažení proto nepřipadá v úvahu i z toho důvodu, že je pořád ještě jejím předsedou. Teoreticky by se mohla vládní strana pokusit udělat z této sestavy přednost a nabídnout umírněného kandidáta pro městské voliče a pro „bratislavskou kavárnu“ Pellegriniho.

Zároveň také populistu Fica, domnělou oběť, který je stíhaný justicí za to, že řekl, co si myslí.

Docent trestního práva

Fica obvinila policie. Slovenský expremiér se zastal poslance odsouzeného za protiromské výroky Číst článek

Bývalý premiér loví v úplně jiných vodách než ten současný. U slovenského populistického rybníčku ale začíná být poslední dobou těsno. O voliče, kteří jsou přesvědčeni o údajných jasných pravdách a pohlížejí na svět černobílou optikou, usilují kromě kotlebovců i strana Vlasť Štefana Harabina a Slovenská národní strana.

Smer by na to mohl v praxi doplatit. Varováním by mu mohly být poslední volby z roku 2016. Tenkrát se hlavní vládní strana a Fico osobně vymezovali silně a přesvědčivě proti migrantům, i když žádní na Slovensku nebyli. Tím připravili půdu pro Kotlebovy radikály, ti pak získali osm procent hlasů.

Podobný scénář by se mohl opakovat i na jaře příštího roku. Sestavit na základě takového výsledku vládu, která by se obešla bez podpory politických radikálů, by mohlo být hodně těžké. Ale i tady Smer v minulých měsících už několikrát ukázal, že nemá žádné velké zábrany hlasovat spolu s poslanci Kotlebovy strany.

Fico poprvé za dvacet let nebude jedničkou kandidátky, Smer do voleb povede premiér Pellegrini Číst článek

Jejich posledním „společným dílem“ je novela volebního zákona zavádějící opatření o padesátidenním předvolebním moratoriu. Pokud by zákon obstál i před ústavním soudem, znamenalo by to, že poslední průzkum veřejného mínění by mohl být zveřejněný 10. ledna, přičemž parlamentní volby proběhnou až 29. února.

Fico si vždycky zakládal na tom, že není pouze politikem, ale také uznávaným právníkem. Je docentem trestního práva, což uváděl letos na jaře jako svou hlavní přednost, když se chtěl stát členem slovenského ústavního soudu.

Že se jím nakonec nestal, je možné zpětně označit za velké štěstí. Protože je otázkou, jakou autoritu by mohl mít představitel nejvyššího justičního orgánu v zemi, když by měl sám na krku trestní stíhání.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu.