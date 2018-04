Co mohlo otrávit Roberta Pelikána

„Rozpory mezi tím, co si myslím, a tím, co si myslí většina mých kolegů v ANO, už pro mě nejsou přijatelné. Není to bezprostřední reakce na jednu věc, ale zralá dlouhodobá úvaha. Asi před měsícem jsem sdělil premiérovi, že už nemám zájem účastnit se další vlády.“ Komentář Praha 14:15 10. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán z ANO | Zdroj: Úřad vlády

A ještě jeden citát: „Moje rozhodnutí souvisí s politickým a ideovým zaměřením hnutí ANO jako celku.“ To mimo jiné řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán ve víkendovém rozhovoru pro portál Aktuálně.cz.

A připomněl, že v jeho odchodu z politiky a návratu k akademické dráze i do praktické advokacie nehrají roli rozpory s premiérem v demisi Andrejem Babišem, s nímž si naopak prý rozumí.

Jenže jestli jde o tak vážný Pelikánův nesouhlas s „ideovým zaměřením ANO jako celku“, pak se na tom zakladatel, šéf a podle leckoho dokonce „majitel" hnutí nějakým způsobem podílet musí. Pokud nepřipustíme málo pravděpodobnou variantu, že ve skutečnosti nemá Babiš na příslušníky ANO a dění v něm větší vliv.

Zprvu loajální

Konkrétnější důvody Pelikánova ústupu z politiky (v ministerském křesle ovšem zatím zůstává, protože vláda je v demisi a premiér tak nemá možnost instalovat nového ministra) ovšem neznáme, můžeme je jen hádat a sčítat.

Výsledek by byl možná dost výmluvný. Po nástupu do kabinetu, ve kterém Pelikán před třemi lety vystřídal Helenu Válkovou, nevypadal, že by mohl mít s hnutím ANO ideové „problémy", a za předsedou stál pevně i ve vypjatých chvílích policejní reorganizace, a hlavně při postupu kauzy Čapí hnízdo.

A přes určité výhrady (například výměnu unesených pěti Čechů za Alího Fajáda, čímž přišly zkrátka Spojené státy, žádající vydání Libanonce kvůli obchodování se zbraněmi a napojení na teroristy) se ministr jevil jako rozumný a kompetentní politik.

Četné povolební kontroverze

Nicméně po říjnových volbách jako by se cosi změnilo a Pelikána zaskočilo jak zvolení Tomia Okamury místopředsedou sněmovny, tak i tušená ochota „dvojky" hnutí Jaroslava Faltýnka nalézt společnou řeč s SPD, o kterém Pelikán mluvil naopak velmi příkře.

Také se mu nemohla líbit ochota hnutí nechat se u moci podporovat komunisty. Což signalizovalo sice dočasné, ale i hlasy ANO zapříčiněné předsednictví někdejšího příslušníka obuškového komanda Ondráčka komisi pro kontrolu GIBS.

A přestože Babiš s komunisty a SPD do vlády nepočítal a stále ještě nepočítá, užívat spojenectví s nimi se evidentně nevzdal. Pelikán musel mít i problém s Babišem vyjádřenou podporou prezidentské kandidatury Miloše Zemana a člověk si umí snadno představit, jak asi v soukromí hledí na nejbližší Zemanovy spolupracovníky.

A právě prezidenta si nepochybně rozhněval vydáním ruského hackera Nikulina do USA, ačkoli se Zeman vehementně bral za jeho deportaci do Moskvy.

Přesto kauza Nikulin a prezidentova nevole (podle kancléře Mynáře Pelikán „zařadil náš právní systém na úroveň Bangladéše“) patrně ministra z politiky nevypouzí. Ostatně vydání Američanům nepochybně nejprve konzultoval s Andrejem Babišem.

Ten Pelikánovo rozhodnutí komentoval slovy, že je mu to líto a že v Pelikánovi hnutí ztrácí hlas městského intelektuála. Ale neučinil mnoho pro to, aby si ho udržel. Případné hlasy SPD a KSČM měly zřetelně větší váhu.