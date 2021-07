Vydá se Kurz v Netanjahuových stopách a bude chtít předčasné volby?

Důvodem je podezření, že se na ně dostali lidé spříznění s kancléřem a jeho stranou, aniž by se bral ohled na jejich kvalifikaci, kdy byla některá výběrová řízení šita na míru přímo konkrétním jednotlivcům.

Lidovecký kancléř proto činnost vyšetřovací komise dlouhodobě kritizuje, považuje ji za jakýsi politický tribunál s cílem házet na něj i na jeho stranu špínu. Pro opozici je to naopak vítaná příležitost, jak na povrchu poškrábat lak u dosud zdánlivě bezchybného předsedy vlády. A to se jí za uplynulé týdny docela podařilo.

Zajímavé je, že kancléř čelí prakticky sjednocené frontě, která sahá odleva až doprava, zahrnuje jeho koaliční partnery ze strany Zelených, opoziční sociální demokraty, liberály i pravicové Svobodné. Tak trochu to připomíná širokou a názorově nejednotnou alianci, která před nějakou dobou dokázala v Izraeli sesadit dlouholetého premiéra Benjamina Netanjahua, i proto, že čelí podezření z korupce.

Ať rozhodnou voliči

V případě rakouského kancléře sice nejde o tak závažnou věc. Přesto na něj ale vídeňská protikorupční prokuratura nahlíží jako na obviněného, protože měl údajně před rokem, když vystoupil před poslaneckou komisí poprvé, falešně vypovídat. Pokud by došlo k nejzazšímu, čili k soudnímu stání a soudce by nakonec potvrdil kancléřovo křivé svědectví, mělo by to na další Kurzovo působení v politice nedozírné následky.

Pravděpodobně by se mohl sotva udržet v čele vlády. I proto, že by mu v tomto případě jeho koaliční partneři ze strany Zelených vypověděli podporu. Na jeho odchod by zajisté tlačil i rakouský prezident Alexander Van der Bellen.

Objevily se proto spekulace, že Kurz by mohl zvolit jinou taktiku, aby se vyhnul svému případnému konci. I tady mu může sloužit jako inspirace kancléřův osobní přítel Benjamina Netanjahua. Kurz by totiž mohl usilovat o předčasné volby s cílem získat od voličů další mandát, aby mohl vést znovu vládu. Zcela v souladu s úvahou, že co může být silnější, než když spor mezi Kurzem a ostatními stranami, případně s částí rakouské justice, rozhodnou přímo voliči.

Podobný kalkul už mu jednou vyšel. To bylo před dvěma lety, když padla v důsledku aféry Ibiza jeho první vláda a poslanci parlamentu ho následně, z jeho pohledu potupně, odvolali. V reakci na to se šéf lidovců vydal na velkolepé turné po Rakousku, které mu pak následně zajistilo vítězství v předčasných volbách.

Jak nedávno shodně uvedlo několik rakouských deníků, mají Kurzovi lidé údajně scénář pro případné nové volby už připravený v šuplíku. Chtějí prý využít i všeobecně optimistické nálady, která se v zemi rozšířila po faktickém zrušení všech omezení, která s sebou přinesla pandemie. Stejně tak i využít slabosti opozice, pro kterou přišlo celostátní hlasování příliš brzy.

Kurzovi tak zbývá akorát zodpovědět otázku, která není úplně nedůležitá: Kdo by pak s ním ještě chtěl jít do vlády?

Autor je komentátor Lidových novin