Volby v Hesensku rozhodnou, jak dlouho se ještě udrží Angela Merkelová

Chtělo by se říct, že to je taková rutina, neboť každou chvíli se v některém z 16 německých regionů volí, jako například před dvěma týdny v Bavorsku. Jinými slovy, že o mnoho nepůjde. Opak je ale pravdou. Tentokrát by vlny vyvolané hesenskými výsledky mohly zasáhnout i Berlín a vést k pádu spolkové vlády, případně ho výrazně přiblížit. Kabinet pod vedením kancléřky Angely Merkelové se totiž nezdá být pevný v kramflecích. Komentář Praha 12:50 27. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Angela Merkelová | Foto: Jakub Dospiva | Zdroj: ČTK

Po třinácti letech, co stojí politička z bývalého Východního Německa v jeho čele, jsou u ní patrné známky opotřebení, které se projevuje ve snižující se schopnosti prosadit jakékoli zásadnější projekty. Podobně na tom byl přesně před 20 lety i kancléř Helmut Kohl v 16. roce své vlády.

Měli bychom optimisticky hledět do budoucna, řekla Merkelová své straně týden před zemskými volbami v Hesensku Číst článek

Křesťanští demokraté, které Merkelová vede skoro dvě desítky let, mohli v poslední době pouze přihlížet, jak jim v průzkumech veřejného mínění klesaly preference a následně přicházeli o hlasy při volbách na nejrůznějších úrovních. V důsledku toho ztratili kontrolu nad některými ze svých tradičních bašt, jako například Bádenskem-Württemberskem nebo Dolním Saskem.

Zelení nechtějí být něčí přívěšek

Šestimilionové Hesensko je regionem, kde křesťanští demokraté vládli posledních 20 let. V předchozích obdobích se zde střídali u moci se sociálními demokraty, a protože byla tamní společnost dlouho rozdělena přibližně půl na půl, byly zdejší výsledky zpravidla hodně těsné.

Mnozí odborníci proto často přirovnávali Hesensko k „politické laboratoři“ pro celé Německo, čili že politické trendy, které se poprvé objevily tam, se s odstupem několika let promítly i celostátně. Dobrým příkladem může být historicky první účast Zelených v hesenské vládě vedené sociálními demokraty začátkem 80. let minulého století.

Volby v Bavorsku vyhrála CSU s 37,2 procenta. Jde o nejhorší výsledek za téměř 70 let Číst článek

Mimochodem Zelení hrají důležitou roli i při nadcházejících volbách. Dosud byli součástí vládní koalice vedené křesťanskými demokraty, která přes původní obavy fungovala uplynulých pět let téměř bezproblémově. Zatímco ale spolustraníci německé kancléřky nyní očekávají citelné ztráty hlasů, mohou se Zelení na základě posledních průzkumů naopak těšit na přírůstky a výsledek přesahující hranici 20 procent.

Podobně výrazného úspěchu dosáhli i před dvěma týdny v Bavorsku. Tentokrát to ale budou pravděpodobně oni, kdo bude mít v rukou osud budoucí vlády. Buď se mohou spokojit s dosavadní pozicí druhého v kabinetu vedeném křesťanskými demokraty, anebo – bude-li to matematicky možné - se mohou pokusit vytvořit čistě levicovou koalici se sociálními demokraty a postkomunistickou Levicí.

Signál, který by tím Zelení vyslali do zbytku Německa, by byl jasný: Nechtějí být již vnímáni jako něčí přívěšek, ale jako sebevědomá politická síla, která je připravena převzít vedení vlády.

Pro kancléřku by to bylo nepříjemné z několika důvodů. Jednak by přišla o kontrolu nad další spolkovou zemí, zároveň by skončila kariéra místního premiéra Volkera Bouffiera, který patřil vždy k jejím podporovatelům.

Především by tím ale dostali další argumenty do rukou její kritici, kteří tvrdí, že problémy strany souvisí s jejím vedením a volají po odchodu Merkelové. Zatím se moc nevědělo, kolik jich je a jak moc jsou organizovaní. Pak se jim ale podařilo před několika týdny nečekaně sesadit blízkého spojence kancléřky Volkera Kaudera z čela poslaneckého klubu. Po příští neděli by mohli dostat chuť na větší sousto.