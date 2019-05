Maláčová zjišťuje, jak neporazí Babiše

Potřetí a proti všem. Asi tak by se dal nejlíp popsat další pokus ČSSD v krátké době o zvýšení rodičovské, který její ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová představila minulou neděli. Zatímco dosud se spor o rodičovskou týkal především vládní koalice ANO a ČSSD, teď proti sobě Maláčová kromě ANO poštvala i téměř všechny parlamentní strany, přestože i ty s vyšší rodičovskou souhlasí. Komentář Praha 12:34 18. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová | Foto: Michal Růžička | Zdroj: MAFRA / Profimedia

A navíc si ještě způsobila polibek smrti od komunistů. Ti jako obvykle řekli, že ministryně svůj poslední nápad ukradla právě jim. O co jde?

Ve vládě jednoduše o to, že se ANO, ČSSD i KSČM perou o stejné voliče, které premiér a šéf ANO Andrej Babiš naposled sebral právě těmto dvěma levicovým stranám. ANO a ČSSD se nejdřív dohodly, že rodičovskou zvýší jen na děti narozené od příštího roku, to ale zle podcenily „vzpouru“ rodičů na sociálních sítích.



Vláda se proto dohodla, že rodičovskou zvýší i na ostatní děti, vyřeší to ovšem v rámci jednání o rozpočtu. Ani vyšší rodičovská totiž není zadarmo, stojí necelých devět miliard korun.

Zůstat na sedmi procentech?

Jenže se blíží volby do Evropského parlamentu a Maláčová proto nečekala na rozpočet. Zvýšení rodičovské pro všechny rodiny, které ji budou pobírat 1. ledna příštího roku, ovšem podle její zbývající délky, oznámila v televizi sama. Tím ale nenaštvala jen Babiše.



„Toto je už třetí různá verze návrhu rodičovského příspěvku ze strany ČSSD a slyším o ní poprvé,“ komentoval premiér krok Maláčové. A stejně tentokrát překvapivě mluví i většina opozice, pro níž je jinak hlavním terčem Babiš. „Sociální demokracie vymýšlí každý týden něco jiného. Rodičovskou by měla navrhnout vláda a měla by ji zvednout všem, kteří na to mají nárok,“ řekl Novinkám šéf lidovců Marek Výborný.

Návrh Maláčové kritizovali i Piráti, ODS nebo STAN. „Ale takových návrhů už měli celou řadu, a nakonec přistoupili na koaliční kompromis a návrh stáhli,“ řekl šéf ODS Petr Fiala.

Svým návrhem navíc Maláčová vyšlápla i přímo proti Babišovi. Vyšší rodičovskou chce totiž kromě digitální daně zaplatit i z bankovní daně, jenže tu premiér nedávno znovu odmítl.

Maláčová nejspíš chtěla v televizi Babiše předejít a obecně pozitivní téma rodičovské si prostě přivlastnit, jak se to v politice běžně dělá, nakonec si ale „přivlastnila“ spíš kritiku od všech včetně komunistů. Ti si totiž pro změnu hned přivlastnili její návrh.

ČSSD už nějaký čas v rámci své záchrany zkouší, jak voličům co nejlíp prodat vládní angažmá s ANO a nedopadnout při tom stejně bídně, jako když jim prodávala své první vládní angažmá s Babišem, které stranu přivedlo k sedmiprocentnímu volebnímu debaklu. Svým posledním televizním vystoupením ale Maláčová ČSSD spíš ukázala, jak zůstat na sedmi procentech. Ostatně potvrzují to i poslední průzkumy veřejného mínění.

Autor je komentátor Info.cz