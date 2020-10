Jak politika hýbe se statistikou nakažených

Ale ve skutečnosti dělí místo, kde se tajně setkali pánové Roman Prymula (za ANO), Jaroslav Faltýnek (ANO), Jiří Havrlant a další, a oddělení pro covid pacienty v nedaleké nemocnici, mnoho a mnoho světelných roků. Právě tak hluboká je propast mezi jednou částí společnosti a jednou částí politiků. Jiné štěpící linie jsou možná mělčí, ale právě nedůvěra lidí v politiky rozhoduje o neúspěchu v potírání nákazy koronavirem.

Každý den slyšíme, že problém je právě v nedůvěře, která se nastřádala především zmatečným a lehkovážným postupem vlády v létě a před volbami v září a i na začátku října. A slyšíme taky, že tu důvěru je potřeba do společnosti vrátit, budovat ji, pěstovat. Ale chybí dobrý návod, jak to udělat.

Jistě, kompetentní orgány by měly vysvětlovat, na základě jakých údajů navrhují jaké kroky, jaký mají plán. Komunikace by měla mít i emotivní stránku, protože ne každý dá na racionální argumentaci. Chytrá nápaditá vládní kampaň o dodržování restrikcí tady zoufale chybí.

Součástí by mělo být i vyvracení lží a dezinformací, protože, jak říká docent Jan Konvalinka z Univerzity Karlovy, „blábol zabíjí“.

Papalášství a arogance

Nasazení Romana Prymuly na post ministra zdravotnictví za Adama Vojtěcha, kterého znevěrohodnil sám premiér, a jeho první vystoupení napovídala, že tudy by mohla vést cesta. Prymula udělal krok, dva k racionálnímu pojetí boje s nákazou. Pomohla mu pověst odborníka, zásluhy z první vlny. Jeho omluvná i konstruktivní televizní řeč byla přesvědčivá. I nevěřící Tomášové zbystřili.

Jenže pak přišla podivná schůzka v uzavřené restauraci a fotografie s jejími účastníky bez roušek. A je konec.

Říká se, že důvěra se dlouho buduje, ale ztratit se dá za vteřinu. Lepší příklad těžko hledat.

Kdo tuhle politickou hru zinscenoval – a informace o tom by měly vyjít najevo co nejdřív –, zasáhl tragicky do statistik o vývoji nákazy v Česku. Není možné totiž uhnout z logické spojnice – nedůvěryhodný politik – nižší ochota lidí dodržovat restrikce – více nakažených – více hospitalizací – více mrtvých.

Vědci i lékaři potvrdili, že těžké příznaky nemoci covid a častější úmrtí u pacientů způsobují obezita, vysoký krevní tlak, cukrovka.

Můžeme dodat, že těžké nezvládnutí boje s nákazou v Česku a častější úmrtí způsobuje taky papalášstvím a arogancí nakažená česká politika. Která je vzdálená od lékařů, sester, mediků, dobrovolníků, armádních doktorů a dalších lidí v první linii na stovky světelných let.

Zabíjí nejen blábol, ale i zkažená politika.

Autor je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus