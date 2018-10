Roman Berbr: mocipán bez opozice

Ředitel sportovně technického oddělení zodpovědný za regionální akademie Michal Prokeš: skončil.

Člen komise rozhodčích Roman Hrubeš, který je v Česku garantem videorozhodčích: skončil.

Dlouholetý generální sekretář Rudolf Řepka: na vlastní žádost skončí na konci roku.

Všechny tři výrazné osobnosti spojuje jedna věc - nepatří mezi Berbrovy spojence a stoupence. Byť se asociace snaží přesvědčit, že spolu odchody nesouvisí, Berbra rozhodně nermoutí. Místopředseda tím naopak ještě posílí svůj vliv.

Deník Sport po posledních událostech použil přiléhavý titulek „Berbrizace Strahova“. Berbrův vliv v českém fotbale je dlouhodobý. Jako bývalý rozhodčí vytvořil síť svých podporovatelů, často právě z řad sudích. Ti postupně obsazují krajské a okresní svazy, které následně například volí výkonný výbor.

Díky tomu mají Berbrovi spojenci v současné fotbalové vládě většinu a sám místopředseda významný hlas. O svých stoupencích pyšně říká, že česká komora za ním jde sešikovaná jako korejští vojáci.

„Rozhodně to není show jednoho muže, jak se nezúčastněný člověk může domnívat,“ přesvědčuje přesto předseda Martin Malík.

Pravdou ovšem je, že ani on by se bez Berbra neobešel. Bez něj by nikdy šéfem asociace nebyl, protože bez Berbrovy podpory na valné hromadě zkrátka uspět nejde.

Berbra nedokáže korigovat ani Morava, která je v pomyslné opozici. Jednak proto, že ve výkonném výboru nemá tolik hlasů jako Berbrovo křídlo, a pak jí také chybí osobnosti. Těch, kteří nejdou Berbrovi na ruku, postupně ubývá. Tak jako tento týden, kdy skončila tři zmíněná jména.

V současnosti zkrátka není nikdo, kdo se Berbrovi může postavit a uspět. Ukočírovat ho v minulosti dokázal jen bývalý předseda Miroslav Pelta. Jenomže ničemu by nepomohlo ani to, kdyby Berbr v čele asociace skončil. Několikrát už například naznačil, že příště už kandidovat nebude. Vliv by mu totiž zůstal - právě přes své lidi ve výkonném výboru, krajích nebo okresech.

Natvrdo řečeno: změnit to je v současnosti nemožné.​