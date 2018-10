Získal Roman Berbr silného spojence ve Slavii?

Už delší dobu je Roman Berbr označovaný za nejvlivnějšího muže českého fotbalu, ale může být ještě mocnější. A dokazují to i události posledních dní, plné zpráv o personálních změnách v důležitých funkcích české fotbalové asociace (FAČR). Lidem, kteří mu z nějakého způsobu nevyhovují či překážejí, to dokáže dát najevo. Pokaždé má při tom argumentačně „nabito“. Takže mu jen těžko může někdo dokazovat, že jde o vyřizování účtů. Komentář Praha 18:17 12. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Berbr na tiskové konferenci Fotbalové asociace | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Stačí si připomenout poslední případy.

Michala Prokeše, který řídil fotbalové akademie v Česku, dostal do kouta údajnými nesrovnalostmi při platbách služební kartou. Těžko si představit, že by šlo o závratné částky a závažná pochybení. Mohlo jít třeba jen o pár ztracených dokladů, které zahodíte do koše s ostatními účtenkami. Na druhou stranu, tím, že se Prokeš veřejně nijak neohradil, na takové zdůvodnění sám přistoupil. A Roman Berbr svým volitelům změnu snadno vysvětlí.

Odchod Romana Hrubeše z komise rozhodčích FAČR. Muž z ‚tábora těch druhých‘ má v Česku na starosti video. Projektu Ligové fotbalové asociace (LFA) dává spoustu svého času a energie. Jenže přes veškerou snahu, využívání videa v zápasech vyvolává krom chvály na větší regulérnost nejvyšší domácí soutěže také spoustu negativních reakcí, ať už jde o fanoušky, hráče či trenéry. Od prostého „není všude“ k „není to technicky dokonalé“, „trvá to dlouho“ a „neměří všem stejně“.

Po vlně odchodů z FAČR zvažují konec Poborský či trenéři mládežnických reprezentací Číst článek

Takže jen v posledních dvou kolech videorozhodčí například upozorní na surovou hru Šimona Falty (zřejmě nejbizarnější případ od zavedení VAR) Milana Baroše (správně), ale naopak mlčí v případě zákroku Guélora Kangy (zákrok byl při tom dost podobný tomu, který udělal Baroš). Takže i tento krok, navržený šéfem komise rozhodčích Jozefem Chovancem, Berbr před svým táborem hravě obhájí.

Vyřazení Radka Příhody z listiny mezinárodních hlavních rozhodčích od příští sezóny. Sudí Příhoda je ve fotbalovém prostředí známý tím, že si ‚jede to svoje‘ - je považovaný za zkušeného, férového a nezávislého odborníka. Ale má 44 let a evropská scéna své věkové limity, takže když chce dát komise rozhodčích FAČR šanci mladším a Radek Příhoda se už delší dobu v evropských soutěžích nikam neposouvá (jak zní vysvětlení ze Strahova), zní to najednou jako logický argument.

‚Berbr naprosto ovládl český fotbal‘

Bývalý svazový místopředseda Jiří Kubíček před poslední valnou hromadou pro vysílání Radiožurnálu řekl: „Já to svým způsobem obdivuji, Roman Berbr naprosto ovládl český fotbal, a to demokratickým způsobem.“ Samotné výsledky voleb mu daly za pravdu.

I jako svazový místopředseda (ví, že sám kvůli své kontroverzní pověsti nemůže být předsedou) Berbr ovládá skoro všechno důležité. Volí či odvolává reprezentačního trenéra, klidně i v letadle. A zjevně vyvolává pocit, že není dobré se mu postavit do cesty. Možná to pochopil i Jaroslav Tvrdík, šéf fotbalové Slavie, která v minulosti (jako jeden z mála klubů v Česku) otevřeně vystupovala proti Romanu Berbrovi.

Na fotbalové dotace dosáhnou týmy z profesionálních soutěží, investovat je mohou pouze do mládeže Číst článek

Teď na svém twitterovém účtu Tvrdík připomněl, že pro pořádek je nutné dodat, že současná Chovancova komise byla akceptována všemi kluby LFA a že není zatím horší než ta minulá Listkiewiczova. Problémy jsou podle něj s pochopením videa, jeho role, s pravidly používání a technickým zabezpečením. „Více peněz a proškolení a drama se nekoná,“ dodal na závěr.

V jiné zprávě z podobné doby Tvrdík zase uvedl, že „Slavia nebyla zbabělá, když se hlasováním na valné hromadě FAČR skutečně rozhodovalo, a že teď nebude statečná s hrdiny, kterým se situace najednou hodí.“ Dodal, že český fotbal má vedení, které si absolutní většinou zvolil. A že příště musí fotbal volit respektované osobnosti typu Pavla Nedvěda.

Právě smířlivý a diplomatický tón slávistického šéfa je zřejmě nejzajímavější na posledních událostech. Ve fotbalovém zákulisí se spekuluje o tom, že někteří lidé, kteří ze Strahova odešli nebo ještě odejdou, by mohli zamířit právě do Edenu. A tak by mohlo být vhodné případné hrozící hrany dopředu otupovat.

Ostatně i Romanu Berbrovi se jistě mohou dobré vztahy se Slavií hodit. Čím víc silných klubů si nějakým způsobem zaváže, tím víc může mít pod kontrolou i dění v LFA, v jediné zásadní fotbalové organizaci v Česku, kterou ještě neovládá.