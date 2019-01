Koudelkův rok v několika sekundách

Prý by si klepal na čelo, kdyby mu někdo před Turné čtyř můstků řekl, že skončí na pátém místě. A jistě by nebyl sám. Skokan na lyžích Roman Koudelka se po protrápené minulé sezoně vrátil mezi elitu. Nechal za sebou loňského suveréna Stocha i dva olympijské vítěze z Jižní Koreje. A v Bischofshofenu na něm bylo vidět, jak je spokojený. Komentář Bischofshofen 6:46 7. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Koudelka po pátém místě Ga-Pa | Zdroj: Svaz lyžařů ČR

Loni v Bischofshofenu spokojený nebyl, protože tam nebyl. Turné zabalil po Innsbrucku. Ale i tak se dokázal na minulém Turné přes neúspěchy usmát. S rodinou a malým synem Karlem už dávno ví, že skoky nejsou střed vesmíru, ale i tak, je to prostě jeho práce.

Teď po dopadu častokrát máchá rukou do vzduchu, do kamery pak posílá polibky. Baví ho to a je to vidět. A to nejen na můstcích. Zrušená sobotní kvalifikace v Bischofshofenu mě přivedla až na hotel českých skokanů, kteří hráli v garáži takový hodně improvizovaný nohejbal.

Kopací dovednosti českého skokana jsou taktéž kvalitní, ale hlavně bylo vidět, že je pro každou srandu. Nevím, jak to v nějaké jiné garáži vypadlo loni, ale tohle vás baví i jen mlčky pozorovat a přistihnete se, že se samovolně uculujete.

Stejně je to zvláštní, trénujete a pak rozhodne zlomek sekundy při odrazu a pak pár sekund ve vzduchu. Tenhle sport musí být o hlavě. Ale třeba taky o tom, kde trénujete.

V Česku to teď totiž nejde. Harrachov je zavřený. A tak se nabízí srovnání s Martinou Sáblíkovou. Nemá v ČR kde trénovat, patří mezi světovou elitu. Ano, Koudelka se do ní vrátil teď na Turné a nemá doma olympijské medaile, ale tomu porovnání se teď neubrání.

Může za to dohromady asi 40 sekund na letošním Turné, zhruba tak dlouho byl Koudelka v akci během soutěžních skoků.

Ledecká zlato? Postavíme ledovec. Sáblíková medaile? Ta hala by jí slušela. Bude páté místo na Turné čtyř můstků stačit na podobnou úvahu? Tipnu si, že ne. Do voleb je daleko.