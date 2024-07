Roste počet Rusů, kteří by odsouhlasili útok jadernými zbraněmi na Ukrajinu

Hned na začátku je dobré si uvědomit, že i Putinovi záleží na veřejném mínění. Proto má v ruce klíčová média, proto provládní média neustále masírují Rusy kremelskou propagandou. Pokud by tato masáž přestala zabírat, a lidé by se obrátili proti svému vůdci, situace by se mu mohla vymknout z rukou.

Podle průzkumu Levady by zhruba každý třetí Rus považoval jaderný úder proti Ukrajině za oprávněný. Deset procent dotázaných má za to, že by takový útok byl „rozhodně“ oprávněný, 24 procent uvedlo, že by byl „pravděpodobně“ oprávněný. Celkově se počet lidí podporujících svržení atomových bomb na Ukrajinu za poslední rok zvýšil o pět procentních bodů.

A zase tady platí, že pro Putina může i v tak zásadní otázce hrát veřejné mínění velkou roli. Nezapomeňme, že sám o jaderném útoku mluví, že ho často zmiňuje Dmitrij Medveděv, bývalý ruský prezident a nyní místopředseda Rady bezpečnosti Ruské federace, a že o něm rádi a vášnivě mluví kremelští propagandisté.

Jen Putinovo vyhrožování?

Nejde jen o slova, minulý měsíc Rusko s Běloruskem zahájily druhou fázi cvičení s taktickými jadernými zbraněmi. Atmosféra zjevně houstne a Putin Rusy na případný jaderný útok proti Ukrajině jakoby připravuje. Což je bez pochyby také součástí jeho mezinárodní taktiky.

Proti atomové válce jsou převážně mladí Rusové. Názor, že použití jaderných zbraní nejde ospravedlnit, teď zastává 63 procent lidí ve věku 18 až 24 let. Celkem logicky, asi si uvědomují, jak strašně by byla ohrožena jejich vlastní budoucnost.

Souhlas Rusů s jaderným útokem zřejmě roste i proto, že jsou konfrontováni se ztrátami ruské armády na Ukrajině. Podle informací nezávislých ruských médií Meduza a Mediazona (z 5. července) bylo od zahájení totální invaze na Ukrajinu zabito přibližně 120 tisíc ruských vojáků.

To číslo je v pozoruhodném souladu s většinou západních odhadů, které mluví o celkovém počtu 400 tisíc až 500 tisíc celkových obětí, tedy padlých, zraněných a nezvěstných. Ukrajinci uvádějí čísla ještě o něco vyšší.

Rusové, kteří by odsouhlasili jaderný útok, zřejmě předpokládají, že by použití atomových zbraní ruskou armádou válku rychle rozhodlo.

Vždyť déle než dva roky kruté války se Rusku nepodařilo dobýt jediné z 23 regionálních hlavních měst a měst se zvláštním statutem, která byla pod kontrolou Ukrajiny na začátku invaze v únoru 2022.

Spravedlivé je také říct, že Rusové ještě úplně nezešíleli, protože 58 procent z nich podporuje mírová jednání. Sílu a účinnost Putinovy propagandy ovšem ukazuje tento fakt: většina dotazovaných se podle Levady domnívá, že o mírová jednání má větší zájem Rusko – a to je naprostá lež.

Autor je komentátor Aktuálně.cz