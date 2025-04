Rostoucí přitažlivost autoritářských vůdců

Andrej Babiš (ANO) zaujímá k tažení Donalda Trumpa poněkud ambivalentní postoj. Po jeho zvolení nadšeně vykřikoval, že program ANO je totožný s programem Trumpa a on je nejlepší řešení pro Evropu a celý svět. Komentář Praha 16:30 13. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš (ANO) zaujímá k tažení Donalda Trumpa poněkud ambivalentní postoj | Foto: MANDEL NGAN | Zdroj: AFP / AFP / Profimedia

Nyní se ke svému nadšení tak úplně nehlásí, zavedení cel sice kritizoval, ale jinak Trumpa dál podporuje, protože prý, že slíbil ukončit válku na Ukrajině, zrušil Green Deal, který je potřeba i v Evropě zrušit a bojuje proti ilegální migraci. A na setkáních se svými voliči chodí Babiš a jeho politici v červených Trumpovských čepicích.

Červené čepice, volání po míru a likvidace Green Dealu nejsou ale jedinou inspirací Trumpem. Karel Havlíček už oznamuje, jaké úřady ANO zruší, když se dostane k moci, sám Babiš představil plán na sloučení a zestátnění veřejnoprávních médií. Musíme doufat, že Babiš nebude následovat Donalda Trumpa v likvidaci demokratických institucí, nerespektování rozhodnutí soudů a vyhazování úředníků, kteří k němu nejsou stoprocentně loajální.

Je ovšem otázkou, zda sázka na Trumpa Babiše opravdu posílí, protože výsledky průzkumů ukazují, že ne všichni Babišovi voliči sdílejí nadšení pro Trumpa, což dopady amerických cel na naši ekonomiku mohou ještě posílit.

Na druhou stranu se ovšem ukazuje, že Trump svým tažením vyvolal zejména u politiků nacionalistické levice i pravice nadšení pro vládu pevné ruky. Ukázala to kromě jiného bizarní konference spolku Svatopluk, které se účastnili vrcholní politici SPD, Stačilo a Motoristů a jejíž tématem byla změna režimu v ČR.

Kromě jednoho řečníka požadovali účastníci konference zavedení autoritativního systému, kdy by se moc soustředila do rukou prezidenta, který by si sám vybíral ministry a v jeho prospěch by se rovněž omezily pravomoci soudů. „Lid“ by pak prezidenta mohl kontrolovat prostřednictvím referend.

Nad takovými nápady bychom mohli mávnout rukou jako nad marginálním úletem okrajové části politického spektra. Varující ale je, že změnu režimu podporují strany, které mohou být partnery Andreje Babiše v budoucí vládě. Tedy pokud volby dopadnou tak, jak předvídají současné průzkumy.

Vládní tápání

V tuto chvíli to totiž nevypadá, že by Babiš dokázal sestavit vládu sám. Jestliže neuzavře koalici s ODS nebo Starosty, bude potřebovat SPD a k tomu ještě jednu další stranu, tedy Stačilo nebo Motoristy. A většina těchto stran se shlédla ve vládě autoritativního vůdce a líbí se jim likvidace parlamentní demokracie, jakou provádí Trump v USA.

Tomio Okamura (SPD) byl na konferenci Svatopluku plánem na vládu silného autoritativního vůdce vyloženě nadšen, líbila by se i Stačilo. S bouráním státu nesouhlasil jen předseda Motoristů Macinka.

Dnes je zřejmé, že politika Donalda Trumpa přinese občanům ČR zhoršení ekonomické situace i nebezpečí agrese ze strany Ruska. A Babiš – kromě výhrad ke clům – patří k Trumpovým obdivovatelům.

Vládní strany ale Babišova nadšení pro Trumpa, jehož politika většině naší populace škodí, nejsou schopny ani trochu využít. Navíc Babišovo spojení s SPD, Stačilo nebo Motoristy, kterým se autoritativní režim tak zamlouvá, by představovalo ještě zásadnější ohrožení parlamentní demokracie.

Možná ale spočívá hlavní důvod vládního tápání v tom, že i část ODS Trumpa obdivuje, někteří se k tomu dokonce otevřeně hlásí. V takovém případě je ale těžké Babišovi konkurovat nebo ho dokonce chtít porazit.

Autor je publicista