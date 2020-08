Ani vláda se nemůže zavděčit lidem všem

„Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil“, říká král v pohádce Pyšná princezna. A to samé klidně mohl říct ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), pokud jde o nošení roušek.

