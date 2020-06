Musí být schodek 500 miliard, nebo je to hazard?

Ve sněmovně leží návrh kabinetu Andreje Babiše (ANO), aby měl letošní státní rozpočet schodek 500 miliard korun. Zatím je schválených 300, předkoronavirový záměr byl 40 miliard. Ten půl bilion je deset procent ročního HDP, tedy astronomické číslo na úrovni Itálie či Španělska a je to také víc, než činí zhruba sedmiprocentní odhad většiny ekonomů, jak se letos propadne ekonomika.

Dobré argumenty mají zastánci i odpůrci takového zadlužení, nicméně je rozumné hledět na tu půlbilionovou sekeru s předběžnou opatrností a podezíravostí.

Stát v současné krizi, jejíhož dna ještě nedohlédáme, musí počítat s výpadkem příjmů a musí pomáhat ekonomice.

Vláda by bez pochyby měla miliardami zařídit, aby nekrachovaly zdravé firmy, pomoct zaměstnanosti, podpořit spotřebu. Podobně to dělají i v USA, v Japonsku, v Německu (což je zvlášť důležité pro Česko vzhledem těsnému hospodářskému propojení), dodávat peníze do ekonomik pomáhají centrální banky.

Splácet budou i vnuci

A Česko si může takový schodek dovolit díky dosavadní nízké zadluženosti. Její míra stoupne ze současných zhruba 30 procent na méně než 40. Takové Německo půjde ze 60 procent nad 80.

Takže – proč nejít do půlbilionového minusu? Důvody k opatrnosti docela přesně poskládala opozice tentokrát včetně komunistů – ať je jejich motivace jakákoliv – i Tomia Okamury (SPD). Na co chcete peníze použít, kde máte konkrétní plán? Kam půjde rezerva 140 miliard korun, kterou máme schválit bez konkrétního určení? A kde něco ušetříte, aby se dluh neutrhl ze řetězu? A kdy zatáhnete za záchrannou brzdu?

A dodejme další proti: čím víc si stát půjčí a bude rozdávat – připočtěme ještě další stovky miliard z evropského rozpočtu a koronabalíku Evropské komise – tím víc se použije nesmyslně, mine potřebné, a rozdělí se ad hoc vybraným a spřízněným – a taky se prostě víc rozkrade.

Národní rozpočtová rada označila navýšení schodku za „předčasné, nadměrné a neopodstatněné“. Doporučuje také – a to je dobrý postřeh – analýzu už zavedených protikrizových kroků, protože některé mohou dokonce brzdit oživování ekonomiky.

Guvernér ČNB Jiří Rusnok velmi přesně upozorňuje na aktuální mentalitu rozdávání lehkou rukou, z níž bude nesmírně obtížné vrátit se k rozpočtové zodpovědnosti, když jsou každý rok volby.

Příští schodky by neměly dosahovat výše stovek miliard. Ale zatím jediná předpověď ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) na příští rok zní – minus 300 miliard.

A nakonec to nejdůležitější. Dluhy mají jednu zatraceně nepříjemnou vlastnost: musí se splatit, tohle pravidlo ani koronavirus nezměnil. A splácet budou ne Schillerová, ne poslanci, ale naše děti a vnuci. Jenže co když zrovna budou muset taky platit účet za stárnutí populace, za klimatickou krizi, za nějakou další pandemii? Kde budou brát oni?

I v tomto čase, kdy se zachraňuje ekonomika, by furianti ve vládě i ve sněmovně měli v ruce obrátit ne každých deset miliard, ale každou korunu.

Autor je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus.