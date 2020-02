Nejhorší lednový rozpočet od roku 2003

Výsledky prvního měsíce nejde přeceňovat, věrohodnou předpověď o tom, jak budou rozpočet a jeho schodek vypadat koncem roku, dostane veřejnost nejdříve, až skončí duben. Přesto se okamžitě objevily spekulace o tom, že finanční úřady nevybírají na daních tolik, jak od nich nadřízené ministerstvo očekává. Z toho se prý dá usoudit, že se letos plánovaný schodek ve výši 40 miliard nepodaří udržet.

Na široce citovaných obavách je pozoruhodná jedna okolnost. Daně se ve skutečnosti vybírají v zásadě podle očekávání, především v nejdůležitějších titulech, jakými jsou daně z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických osob a sociálního pojištění – celkově se výběr daní zvýšil skoro o šest procent, tempem obvyklým i v minulém roce.

Potvrdilo se pozorování expertů, že návrh rozpočtu podsekl očekávané výnosy daně z příjmů fyzických osob a k dispozici je tedy slušný polštář okolo 15 miliard. K čemu tedy nervozita a k čemu ujišťování ministerstva financí, že se výběr zlepší, až začnou platit vyšší sazby daně z tabáku a z lihu, případně až se prodlouží lhůta na vrácení přeplatku DPH.

Velkolepé vládní dary důchodcům

S obhajobou rozpočtových výsledků za leden by se ještě dalo pokračovat. Česko dostalo v prvním měsíci nového roku o čtyři miliardy korun méně z evropských fondů, než tomu bylo loni.

Naproti tomu odeslal český rozpočet do Bruselu dvě měsíční platby, tedy o čtyři miliardy víc než před rokem. Pokud by se k tomu přihlédlo, rozpočet by byl koncem ledna na nule, což sice není žádná sláva, ovšem v zásadě není co komentovat.

Přesto bilance ministerstva financí vyvolala nervozitu, která musí mít svůj důvod. Ekonomové a vlastně celá veřejnost potřebuje vyvrátit obavu, že růst příjmů, který dnes nejde a v budoucnu ani nepůjde označit za rekordní, nebude stačit růstu výdajů.

Unikátní jsou údaje o tom, že se v jediném měsíci zvýšily výdaje na důchody proti loňsku o čtyři miliardy, ostatní sociální dávky v čele s nemocenskou o miliardu, o tři miliardy navíc šlo zaměstnancům veřejné sféry. Pokud si člověk tyto údaje vynásobí dvanácti, pak má před sebou příkrou finanční hradbu, jejíhož vrcholu nejde dohlédnout. Tváří v tvář této překážce je jasné, že se daňoví poplatníci pořádně zapotí, aby jejich odvody udržely státní finance víceméně v pořádku.

Po prvním měsíci jde opravdu spíše o první dojmy, ze kterých nejde dělat žádné závěry. V každém případě ovšem ministerstvo financí nedokázalo přesvědčivě vyvrátit vyhlídku, že na velkolepé vládní dary důchodcům a zaměstnancům nebudou peníze.

Z toho pak plyne poměrně jistá předpověď, že experti budou rozpočtovou bilanci i v příštích měsících sledovat ostřížím zrakem, aby zjistili, jestli se mraky vzdálené na obzoru nemění ve skutečnou bouři. Žijeme v nejisté době, dalo by se uzavřít.

Autor je komentátor serveru Echo24