Lindnerova liberálně rozpočtová past

Německý ministr financí, liberál Christian Lindner, pochválil řeckou rozpočtovou politiku. Úspěšně zápolí s obludným zadlužením řeckých státních financí. Označil ji za vzor, ze kterého si má vzít příklad i rozpočtová politika německá. Pochvalou u Řeků vyvolal spíš úsměvnou reakci než úsměv jako výraz spokojenosti z dobře vykonané práce. Komentář Praha 6:29 17. prosince 2021

Komentátor řeckého listu Avgi Statis Šinas si dokonce posměšně zaironizoval. Nechají se Němci s nadšením zaintubovat, položeni na obyčejnou nemocniční postel, navíc vystrčenou na chodbu kamsi k výtahům? To je podle něho případ Řecka. Úsporný rozpočtový program pro řecké veřejné služby neznamená nic jiného, než že se ustřádají k smrti.

Berlínský list Neues Deutschland se ptá, zda si Lindner uvědomuje, že řecká, drasticky šetrná rozpočtová politika přivedla k moci krajní levici, a zda mu dochází, že v případě německé nápodoby vývoj může dopadnout podobně? Vrásky na čele z Lindnera vyvstávají Španělům. Jeho návrat k hospodářské ortodoxii liberálního ražení jim sotva umožní veřejné služby dál, jak jsou dosud zvyklí, financovat na dluh.

Zato Dánové, jedna ze zemí ze skupiny tak zvaných šetřílků, si pochvalují, že Němci v čele ministerstva financí konečně mají člověka připraveného vetovat jakékoli bezhlavé kapitálové přesuny do jižní Evropy, který nedovolí zopakovat zadlužování veřejných financí v rozsahu, jejž si vynutila koronavirová krize.

Fiskální a rozpočtová unie

Přitom v čele dánské vlády stojí sociální demokratka Mette Frederiksenová. Dáma, od níž bychom z povahy politiky sociální demokracie jako takové spíš čekali reakci opačnou, odmítavou. Obava Španělů, že Lindnerova politika nalezne v Evropě kladnou odezvu i tam, kde bychom ji čekali nejméně, je víc než opodstatněná.

Nahlédnutí do programu německých liberálů může mnohého ze šetřílků přivést do rozpaků. Zkalit mu onu počáteční radost, až mu dojde, že současně kouše do kyselého jablka prohlubování evropského integrace. Společná evropská zahraniční, bezpečnostní a obranná politika, na níž trvají nejen liberálové, ale celá německá vláda, se sotva obejde bez minimalizace rizik vyvolávaných rozvrácenými a zadlužovanými státními rozpočty členských zemí.

Lindner proto nepochybně opráší zatím k ledu dané nápady, jako jsou fiskální a rozpočtová unie. Teprve s jejich pomocí bude Evropa s to krotit choutky národních vlád si tu a tam na dluh ještě vyhodit z kopýtka.

Jsem proto zvědavý, zda šetřílci, zatím z Lidnerovy hospodářské ortodoxie nadšení, budou jásat nad přistřihováním národních rozpočtových křidélek. Zda mu dál budou tleskat, anebo spíš skřípat zuby a vrčet cosi o národní svrchovanosti.

Autor je spolupracovník časopisu Přítomnost