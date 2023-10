Robert Fico se Zuzanou Čaputovou ve sporu o konspirátora

Zaujal totiž tím, že si svou politickou pověst založil na požadavku odstřelu medvědů a vlků na Slovensku. Považuje je totiž za biologickou zbraň Bruselu, která má zničit slovenský venkov.

A na potenciálního ministra životního prostředí měl i „originální“ názor na problematiku klimatické změny, protože její existenci jednoduše popírá.

V nedávných parlamentních volbách kandidoval tento příznivec konspiračních médií za Slovenskou národní stranu z posledního 150. místa. Voliči ho ovšem preferenčními hlasy zvolili za poslance Slovenské národní rady.

Budoucí slovenský premiér Robert Fico ho navrhl na post ministra životního prostředí i přesto, že musel tušit, že s tím u prezidentky Zuzany Čaputové narazí. Ta potom skutečně oznámila, že Huliaka ministrem nejmenuje.

Přispělo k tomu i to, že Huliak coby ministerský kandidát avizoval nutnost jet do Moskvy a odprosit ruského prezidenta Putina za vojenskou pomoc Ukrajině.

Ponechme teď stranou, že je to v rozporu s prohlášením nové vládní koalice Roberta Fica, že slovenská zahraniční politika se v nejbližších letech měnit nebude a že země bude i nadále plnoprávným členem EU a NATO.

Huliak se svým rozporuplným profilem a minimem politických zkušeností jednoduše nemá ve vládě co dělat. Tímto směrem šla i argumentace prezidentky, když uvedla, že jeho jmenování by nedávalo záruku řádného chodu úřadu.

Čaputová tak zopakovala krok, který udělal už její předchůdce Andrej Kiska. V roce 2018 odmítl jmenovat na exponované místo ministra vnitra Jozefa Ráže, syna známého zpěváka skupiny Elán. Bylo to pár týdnů po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky a Ráž nedával naději, že by jako ministr tlačil na její objasnění.

Respekt a uznání veřejnosti

Dnes je ale právě Ráž kandidátem na ministra dopravy. To je ministerstvo, kterým protékají ročně miliardy, a proto o něj bývá největší zájem. Do jeho čela to chce politika, který nebudí pochybnosti.

To ale není případ Ráže. V minulosti totiž měl působit ve firmě, která měla nejasným způsobem restituovat lukrativní pozemky v Bratislavě.

Ministerský seznam předložený budoucím premiérem obsahuje i další sporná jména. Za všechny například neformální dvojku Ficovy strany Smer, Roberta Kaliňáka. Tento dlouholetý ministr vnitra byl nedávno obviněn ze založení zločinecké skupiny, ale generální prokurátor to nakonec zrušil.

Protože jeho návrat na ministerstvo vnitra by byl těžko přijatelný, obzvlášť pro Čaputovou, počítá se s ním do čela ministerstva obrany.

Slovenská prezidentka už dala nicméně najevo, že její výhrady se týkají pouze Huliaka. Z toho je cítit, že hlavě státu, která za půl roku skončí v úřadě, docházejí síly.

Přitom by ale teď mohla postupovat podle zásady, že už nemá co ztratit a proti personálnímu složení vznikající vlády vystoupit razantněji. Respekt a uznání veřejnosti by si tím vysloužila každopádně.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu