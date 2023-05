O ruských hrdobcích, jimž hrouda nohy víže

Viktor Šenderovič je vynikající ruský satirik a publicista. Od začátku Putinova prezidentství novou hlavu státu původem z KGB nešetřil. Šenderovičovy skeče v tehdejším televizním pořadu Kukly píchaly do muže v Kremlu jako vosy. Přes dvacet let byl mezi neochvějnými obhájci svobody v Rusku. Není divu, že je už pár let v nucené emigraci. A přitom kolem jeho nedávných výroků vypuklo v kruzích ruské opozice hotové tornádo. Co se stalo? Komentář Praha 6:30 7. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský spisovatel a publicista Viktor Šenderovič | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Spisovatel totiž v jednom z pořadů na YouTube pronesl následující slova: „S Ukrajinci jsme partnery jen do první zatáčky, do Putinova svržení, do zastavení války s Ukrajinou, do vítězství Ukrajiny v této válce. Tady jsme jednotní. Ale dál… Je to přece jen naše země a naši kluci. Ano, jsou podvedení a nešťastní. Ano, jsou někdy dokonce vrazi. Ale jsou naši. Je to naše země a naše zóna odpovědnosti. Chtěli bychom, aby Putin nebyl, ale Rusko bylo.“

Podle Šenderoviče si však mnozí Ukrajinci přejí, aby Rusko „celé, bez výjimky, se všemi, s námi, s vámi, s Puškinem, s Tolstým prostě zaklepalo bačkorama“. Následně obvinil Ukrajince z „výtrysků nacismu“.

Jak to zdůvodnil? „Slyším řeči o tom, že ruský lid je prý otrocký, že všichni, kdo vlastní ruský pas, jsou skřeti. Nějaký Ukrajinec, který mě políčkuje z Floridy, je tedy progresivní Evropan, a symbolický Kara-Murza je putinovský skřet.“

Z reakcí uvedu jednu ukrajinskou a jednu od bývalého Rusa. Ukrajinský publicista Jurij Romanenko napsal, že existenčním úkolem Ukrajiny je existenčně porazit Rusko: „Pokusy nalézt podobu koexistence s Ruskem vždy končily stejně, a sice mučením, násilím a zničením výkvětu (ukrajinského) národa.“

Rusko, ať je jakékoli

Romanenko poznamenal, že v dnešním Rusku Tolstoj už není a nový Tolstoj se z panující morální bídy sotva kdy zrodí. „Rusku s jeho militarismem je třeba zlomit hřbet,“ uzavírá ukrajinský publicista.

Bývalý ruský novinář Arkadij Babčenko vlastní sice pas Ruské federace, ale všechny svazky se svou bývalou zemí zpřetrhal a snaží se z ciziny o materiální pomoc ukrajinské armádě.

Šenderovičova slova a obecně postoje ruské opozice popsal takto: Ukrajinci jim zničí Putina. Američané jim zajistí zázemí a usadí je na trůn anebo vedle trůnu u nohou vůdce Navalného. Evropané jim poskytnou mnohamiliardové půjčky a humanitární pomoc. Němci jim znovu vybudují plynový a ropný průmysl a obnoví dovoz ropy a plynu.

„Oni se vrátí na bílém koni a znovu začnou budovat svou po*ělanou podměrečnou říši. Bez korupce, se silnou armádou a s jadernými zbraněmi,“ uzavírá Babčenko.

Pravdu má v jednom: až na vzácné výjimky, jako je on sám, jsou ruští opozičníci mentálně oněmi hrdobci, jimž rodná hrouda nohy víže.

Jinými slovy pro ně bude vždy na prvním místě Rusko, ať je jakékoli. Stačil by jim méně lidožroutský režim než za Putina, ale nemusel by zas být jako na Západě. Hlavně ať je země velká a silná.

Autor je komentátor serveru novinky.cz