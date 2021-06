Ode zdi ke zdi s covidem na ruský způsob

Ruská státní moc v těchto dnech lítá ode zdi ke zdi. Týká se to vztahu úřadů k pandemii covidu-19. Tisková agentura Interfax ve čtvrtek oznámila, že v Moskvě pokračoval prudký nárůst počtu nakažených covidem. Hlášeno bylo přes 8500 případů za den, což bylo téměř o dva tisíce více než za den předchozí. Zemřelo 92 lidí, což bylo nejvíce od začátku pandemie. Z celého Ruska bylo hlášeno více než 20 tisíc nově infikovaných, zemřelo 568 lidí. Názory a argumenty Praha 6:29 26. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruští záchranáři převážejí pacienta s koronavirem | Foto: Pavel Golovkin | Zdroj: ČTK/AP

V hlavním městě měl být zaveden vstup do podniků veřejného stravování a dalších jen po předložení QR kódu, ale pak se oznámily výjimky a posunutí termínu. Ty zmatky známe z vlastní zkušenosti.

Poté, co se pro Rusy uzavřela většina zahraničních dovolenkových destinací kvůli kremelskému rozhodnutí, že v zemi budou povoleny pouze ruské vakcíny, které zas neodpovídají požadavkům evropských regulátorů, jim zbyly jen domácí mořské břehy.

Jenže tam od 1. srpna budou smět pouze naočkovaní turisté a turistický průmysl úpí, že se to nestihne a že přijde krach.

Kreml ústy prezidentova mluvčího Dmitrije Peskova oznámil, že se v zemi zavádí diskriminace neočkovaných. Ale že zároveň je vakcinace dobrovolná.

Podle Peskova svoboda spočívá v tom, že lidé, kteří pracují v odvětvích, kde se zavedly povinné očkovací kvóty, ale kteří bez lékařských důvodů vakcínu odmítnou, mají svobodnou volbu dát výpověď.

Stát důvěru stejně nezíská

V Moskvě je zaměstnavatel povinen podobnému odmítači zakázat výkon práce, nezaplatit a vést neodpracovanou dobu jako absenci. V hlavním městě platí povinnost naočkování 60 procent zaměstnanců ve službách, obchodu a státní správě.

V případě, že zaměstnavatel tuto povinnost nesplní, může být jeho podnik uzavřen až na 90 dnů.

Šokující účinek těchto drakonických opatření je ovšem způsoben především tím, že naprosto popírají všechno, co ruská státní moc předtím udělala a na co občany orientovala.

Před rokem, v červnu 2020, prezident Vladimir Putin prohlásil, že země vychází z pandemie koronaviru jistým krokem a s minimálními ztrátami. Kremelská propaganda pak dlouhé měsíce ujišťovala lidi, že Rusko má nejlepší vakcíny na světě.

Bylo to takové ruské best in covid. Nebylo prý proto třeba zavádět lockdowny ani přísně vymáhat dodržování hygienických pravidel.

Rusové se navíc očkovat nechtěli. Politolog Vladimir Pastuchov napsal o průměrném ruském obyvateli:

„Za moderní fasádou se skrývá patriarchální nevolník z venkova Puškinových a Někrasovových dob. Nevěří ve vědu, v medicínu, ve statistiku ani ve formální logiku stejně jako nevěří v existenci poctivé státní moci. Očkování bylo přijato s podezřením a omezení byla přijata podrážděně. Nejen proto, že lidé nevěří státu, ale proto, že v jejich podvědomí je instalován kulturní software, který důvěru ke komukoliv nemá v kódu.“

Stát teď lítá ode zdi ke zdi, zavádí drastická omezení, ale důvěru tím stejně nezíská a kdo ví, zda situaci s pandemií zlepší.

Autor je komentátor serveru novinky.cz