Ruské doklady pro obyvatele Donbasu. Co na to Volodymyr Zelenskyj?

Na jeho základě se zjednodušuje režim vydávání ruských osobních dokladů pro obyvatele okupovaných území ukrajinského Donbasu. Pro nového ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského takto ke všem dosavadním vzniká další a zcela nový problém.

Putin podepsal ‚humanitární‘ dekret pro Donbas, povstalci získají snazší přístup k ruskému občanství Číst článek

Než se Volodymyr Zelenskyj stačil rozkoukat po svém nedělním drtivém prezidentském vítězství nad Petrem Porošenkem, už tu má první nepříjemný dárek od ruského prezidenta v podobě dokumentu, jímž se lidem žijícím v Doněcké a Luhanské lidové republice zjednodušuje získání ruského občanství.

V jistém smyslu se tu opakuje situace, známá nejdřív z pozapomenutého Podněstří a poté z Jižní Osetie, kde byl stejný postup zvolen po bleskové pětidenní rusko-gruzínské válce z roku 2008.

V čem spočívá hlavní nebezpečí podobného procesu, je zřejmé: kdyby se Moskva náhodou rozhodla, že k sobě separatistická území Donbasu připojí, bude mít po ruce argument v podobě ruských občanů, které ohrožuje „kyjevská junta“.

Politická nezkušenost

Dosluhující hlava ukrajinského státu Petro Porošenko toto ruské rozhodnutí rezolutně označil za vměšování do vnitřních záležitostí suverénního státu a vyzval k dalšímu zostření mezinárodních sankcí proti Ruské federaci.

„Rusko znovu překročilo červenou čáru a torpéduje mírový proces v Donbasu,“ soudí Porošenko. Vladimir Putin krátce po zveřejnění výnosu prohlásil, že rozhodně nechce nové ukrajinské státní moci způsobovat problémy (což z úst ruského prezidenta zní věru zajímavě!) a že tento ruský postup chápe jako „humanitární gesto“.

No a Volodymyr Zelenskyj? Ten se sice k problému zatím nevyjádřil osobně, ale jeho tým přišel s prohlášením, že nový prezident udělá vše pro to, aby „ochránil, poskytl nezbytnou pomoc a zabezpečil práva ukrajinských občanů, kteří jsou nuceni žít na okupovaných územích“.

S velkým zájmem a také napětím jsou proto očekávány již avizované rozhovory Zelenského s Putinem. Propastný rozdíl mezi oběma muži skvěle shrnula Silvie Kaufmannová v pařížském Le Mondu.

Podle Porošenka se Rusko připravuje na anexi Donbasu, Putinův výnos kritizuje i Washington Číst článek

„Známý komik a vítěz ukrajinských prezidentských voleb Kreml docela jistě moc nepobavil a nepobaví: jeho pán je totiž zvyklý mít co do činění s protivníky, kteří sdílejí jeho kulturní kód… Když zmizel Sovětský svaz, bylo Zelenskému 13 let. Dnes tento politický nováček… ztělesňuje nejen generační skok v postsovětském prostoru, ale reprezentuje i zjevný politický průlom. Pro Vladimira Putina, který je u moci už 19 let, je to zcela nová zkušenost. Porošenkův nástupce s ním není propojen rámcem stejných dějin a nesdílí s ním stejné stereotypy chování,“ soudí Silvie Kaufmann.

Sečteno a podtrženo: Zelenského politická nezkušenost a diametrální psychologická odlišnost by pro nového ukrajinského prezidenta paradoxně mohla být i výhodou. To ovšem ukáže až bezprostřední setkání obou politiků.