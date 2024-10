Ruské výdaje na válku budou rekordní i příští rok, přesto se země nezhroutí

Ruská vláda plánuje v příštím roce utratit na válku rekordních 13,5 bilionu rublů. V souhrnu to bude víc než 40 procent celkových výdajů státu. Jak upozorňuje známý ruský politický komentátor působící v Praze Ivan Preobraženskij, „ruské úřady ze všech sil zkoušejí zamaskovat další výraznou militarizaci národního rozpočtu na příští rok. To, co se děje zřejmě nevyhovuje ani četným členům vlády“. K tomu jen dodejme, že to už je co říct.

Komentář Moskva 16:30 3. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít