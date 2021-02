Po 20. sjezdu KSSS, na němž Nikita Chruščov poprvé oznámil, že v uplynulých letech zachvátila zemi vlna represí inspirovaných Stalinem, řekla začátkem března 1956 proslulá ruská básnířka Anna Achmatovová toto: „Teď se vězňové vrátí a dvě Ruska si navzájem pohlédnou do očí. To, které zavíralo, a to, které zavřeli.“ Uplynulo téměř 65 let a v Rusku si opět hledí do očí dvě země. Jedna z nich ale okamžitě reaguje mlácením té druhé policejním obuškem. Komentář Praha / Moskva 6:29 7. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Rusku dochází k hromadnému zatýkání. | Foto: Denis Kaminev | Zdroj: ČTK/AP

Zbytek světa to mohl v minulých dnech třikrát pozorovat v přímém přenosu. Výsledkem je zhruba 11 tisíc zatčených, stovky uvězněných, předtím zmlácených, ponechaných ve studených antonech bez jídla, vody a záchodu i několik dnů, svlékaných na policejních stanicích donaha, hozených do lágru pro ilegální migranty doslova na jednu hromadu, lidí, kteří se provinili někdy jen tím, že jeli do práce nebo šli nakoupit.

Potomci stalinských katů nyní řídí zemi, potomci jejich obětí jsou v menšině. Jednak jich po genocidě příliš nezbylo, měli tudíž méně dětí než ti druzí. Jednak potomci tehdy vězněných jsou z větší části v emigraci, protože pro současné Rusko byli nepřijatelně schopní, samostatní a svobodomyslní.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Alexandr Mitrofanov: Dvě Ruska si navzájem hledí do očí. Jedno pak mlátí obuškem

Nechám teď mluvit ty z obou stran, kteří žijí v Rusku nyní. Hudebnice Arina Panová: „Děkuji antonu za seznámení s nejlepšími lidmi země! Do vězení na 8 až 10 dnů šel akademický malíř, dva pianisté, inženýr, vysokoškolský profesor, vědecký pracovník na vysoké škole, filmový režisér, výrobce pizzy, automechanik, redaktor, pecař, programátor a asistent generálního ředitele.“

Ministr zahraničí Sergej Lavrov: „Hysterie Západu, kterou slyšíme v souvislosti se soudem ve věci Navalnyj, jde přes míru.“

Publicista Alexandr Něvzorov: „Je pozoruhodné, že teď už se nikdo neobtěžuje s licoměrností. S obyvatelstvem se zachází naprosto otevřeně jako s válečnými zajatci ve stylu bachařů z koncentráku.“

Ruské ministerstvo zahraničí k přítomnosti zahraničních diplomatů u soudu s Alexejem Navalným: „Mezi těmi, kteří přijeli, byli i vedoucí diplomatických misí, například velvyslanec Česka Vítězslav Pivoňka, který v této funkci pracuje v Moskvě od roku 2018. Nelze si v této souvislosti nevybavit slova prezidenta Česka Miloše Zemana, který prohlásil, že mu veškerý povyk kolem odsouzence Navalného připomíná šaškárnu.“

Redaktor Nové gazety Kirill Martynov: „Byl proveden rozhodný krok směrem k pinochetovskému Rusku, v němž ‚vnitřní nepřátele‘ svážejí na stadiony, protože jinde už není místo… Během nejbližšího roku má dojít k naplánovanému zničení všeho, médií, vzdělání, legální účasti v politice a čehokoliv, co byste chtěli udělat důstojnou náplní svého života.“

Politolog Grigorij Judin: „V poslední době sedíme ve vlaku, který se řítí do pekla. Moc dobře si to uvědomujeme, ačkoli se snažíme na to nemyslet.“

Autor je komentátor serveru novinky.cz