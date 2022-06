Rusko v bankrotu. Poprvé od bolševické revoluce

Rusko nedokáže od pondělka splácet úroky svých dluhopisů. Proto ratingová agentura Moody´s vyhlásila jeho platební neschopnost. Někteří experti logicky tvrdí, že se Rusko propadlo do bankrotu, poprvé od bolševické revoluce. Nelze popřít, že zmíněná zpráva vyvolala řadu přinejmenším postranních úsměšků. Vždyť co se vlastně stalo? Komentář Praha 16:40 29. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský rubl (ilustrační foto) | Foto: Ilya Naymushin | Zdroj: Reuters

Možná by se ani nemělo mluvit o bankrotu, když dlužník má potřebný obnos k dispozici a jenom vinou embarga od amerických a evropských finančníků nemůže splátky doručit věřitelům v předepsaných eurech nebo dolarech.

Zároveň nemusí prezidenta Vladimira Putina ohlášený bankrot tolik mrzet. Kurz ruských dluhopisů poklesl na čtvrtinu už v březnu a Rusům nepůjčí nikdo z ciziny přinejmenším od té doby.

Dost peněz však vydělávají na vývozu ropy a plynu, proto nemusí mít obavy, že se jejich státní pokladna ocitne na suchu, případně že se v nejbližší době nějak výrazně zhorší finanční situace domácností. Oznámený bankrot má tedy pouze symbolický význam, nad tím je možné mávnout rukou a těšit se z přítomného dne.

To všechno je pravda, jenom ještě zbývá otázka, co tedy bankrot vlastně symbolizuje. V tom je však jádro celého příběhu.

Zaklaply dveře

Není třeba pochyb o tom, že Rusko nedostane ze zahraničí ani dolar na investice, pokud se neobrátí na vlády spřátelených států. Tady však může očekávat pomoc nejvýš od Číny, která ovšem nikdy nic nedává bez vedlejších politických úmyslů.

Ruská ekonomika se proto může rozloučit s novými technologiemi a obecně s rozvojem, namísto toho může jenom projídat surovinové bohatství.

Kromě toho může Moskva dočasně zastavit ekonomický růst těch zemí, které dosud spoléhaly na dovoz ruského plynu či ropy, může výpadkem svých kapacit krátkodobě zvýšit cenu surovin na světových trzích. Tím však jenom potvrdí svou nedůvěryhodnost a prohloubí propast mezi Ruskem a zbytkem světa.

Pokud se pozice Ruska v mezinárodní ekonomice blíží k pozici Severní Koreje, pak to je samozřejmě na pováženou. Rusové nemusí s nikým obchodovat, nemusí jezdit do ciziny, a mohou vystačit s tím, co sami vyrobí. Zároveň však vrátí svou zemi desítky let nazpátek do minulosti.

Prezident Ruska se pustil do dobrodružné, a řečeno se sociologem Francisem Fukuyamou, lehkomyslné politiky. Vojenské tažení na Ukrajinu asi nesplnilo jeho očekávání, pozice jeho země v globálním světě se však změnila zcela zásadně.

Bankrotem zaklaply dveře mezi Ruskem a světovou ekonomikou. Tím nastává nová, nebo staronová epocha, kdy na zeměkouli existují dva nezávislé ekonomické systémy. Zmíněný symbol jenom neříká, kdy tento rozkol skončí.

Autor je komentátor Českého rozhlasu