Sny o ruské budoucnosti a dnešní realita

Jedna z nejčastějších otázek, které dostávám na besedách o Rusku, cílí na budoucnost této země. Na to vždy odpovídám, že to neví vůbec nikdo. Přesto se předpovědi a sny na toto téma ve veřejném prostoru množí, a to i v tom ruském.

Komentář Praha 6:29 1. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít