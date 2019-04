Ruský státní statistický úřad je v poslední době ve středu pozornosti. Kritizují ho po výměně ředitele hned ze dvou opačných stran. Ekonomové úřad podezírají, že upravuje data tak, aby vyhovovala Kremlu. Kreml je zas naštvaný kvůli čerstvému průzkumu o životní úrovni ruského obyvatelstva. Komentář Praha 7:38 8. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Téměř 80 procent ruských domácností se nemůže dovolit koupi životně důležitého minima zboží, aniž by překročily rodinný rozpočet. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Je pravda, že úřad nejdříve přehodnotil roční ukazatele v letech 2015 až 2017. Když se pak zjistilo, že čtvrtletní data neodpovídají upraveným ročním výsledkům, předhodnocení přišlo i na čtvrtletní údaje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Alexandr Mitrofanov: Potíže s obuví a rozhněvaný Kreml

Nakonec pro jistotu zakázal úřad zveřejňování měsíčních dat týkajících se příjmů obyvatelstva. Ale statistici mohli předat nahoru nové zjištění, že recese v Rusku v letech 2016 a 2017 nebyla.

Jenže nedávná zpráva statistického úřadu zaujala nejen odborníky. Podle ní si nemůže 79,5 procenta ruských domácností dovolit koupi životně důležitého minima zboží, aniž by překročily rodinný rozpočet. Prostředky na neočekávané výdaje jako například odstranění následků havárií v bytě či domě nebo akutní lékařskou pomoc nemá 53 procent domácností.

Hvězdné manýry

Téměř 13 procent obyvatel nemá vlastní záchod a kanalizaci vůbec nemá 5,8 procenta obyvatel.

Na maso, drůbež nebo ryby alespoň jednou za dva dny nemá peníze 10 procent domácností a ovoce po celý rok si nemůže ze stejných důvodů dovolit 21 procent domácností. Téměř polovina rodin nemá možnost strávit alespoň jeden týden dovolené ročně mimo domov.

Největší ohlas ale získal údaj, podle něhož si třetina ruských domácností nemůže dovolit více než jeden pár obuvi pro jednoho člena ročně. Věhlas tomuto bodu dodali zástupci mocenských struktur.

Valerij Rjazanskij, šéf výboru pro sociální politiku Rady federace, což je horní komora ruského parlamentu, nazval přání mít více než jedny boty ročně „hvězdnými manýrami“ a vyzval obyvatele, aby se řídili selským rozumem.

Pro srovnání: Rjazanského deklarovaný roční příjem v roce 2017 činil 5 018 718,75 rublu (v přepočtu zhruba 1,75 milionu korun). Ve stejném roce byl roční příjem průměrného Rusa 424 428 rublů (zhruba 150 tisíc korun).

Ruské vězení pro velryby. Drží je v malých ledových nádržích, aby je poslali do Číny, tvrdí ochránci Číst článek

Jeden pár obuvi ročně se stal dráždidlem i pro Kreml. Putinův mluvčí Dmitrij Peskov prohlásil: „Mám potíže toto okomentovat. Proč právě obuv? Proč právě třetina? Odkud pocházejí tato čísla?“

Podle lednového průzkumu agentury Levada Centr 61 procent obyvatel Ruska se stydí za „věčnou chudobu a neuspořádanost“, v níž historicky žije „velký národ“.

Podle průzkumu společnosti Gallup v roce 2018 chtěl emigrovat každý pátý obyvatel Ruska, což je nejvíce za posledních 11 let. Mezi mladými lidmi od 15 do 29 let činí tento podíl 44 procent, což je nejvíce za poslední desetiletí. Od roku 2014 se počet Rusů v produktivním věku, kteří chtějí emigrovat, ztrojnásobil.

Putinův mluvčí Peskov na to zareagoval slovy: „Z USA chce emigrovat více než pětina obyvatel.“